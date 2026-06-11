35 điểm thi ở Hà Tĩnh được trang bị máy quét an ninh kiểm soát các thiết bị điện tử

Lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi.

Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi.

Đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ, giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm thi; tăng cường phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh Hà Tĩnh được trang bị các máy quét an ninh cầm tay nhằm kiểm soát chặt chẽ thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi.

... Ghi nhận sáng nay tại Hà Tĩnh thời tiết mát mẻ, tại một số điểm thi có mưa nhỏ lực lượng an ninh và đội tình nguyện đã hỗ trợ thí sinh vào các điểm thi.



Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã phân công các đội tình nguyện tổ chức tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Được biết, kỳ thi năm nay Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh dự thi, ngành giáo dục đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ; điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN