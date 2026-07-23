3 mẹ con bị sét đánh khi chỉ còn cách nhà 100m, 2 bé gái tử vong thương tâm

Theo đó, chiều 22/7, mưa dông kèm lốc sét xảy ra trên địa bàn xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, khiến 2 bé gái tử vong và 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 22/7, chị Giàng Thị Bia (SN 1990, trú bản Xi Ma, xã Mường Nhé) và 2 con gái là cháu V.T.N. (SN 2015) và cháu V.T.L. (SN 2021) đang trên đường đi làm nương trở về. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 100m, cả 3 mẹ con không may bị sét đánh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 cháu nhỏ đã không qua khỏi. Chị Bia hiện đang được các y, bác sĩ theo dõi và điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Mường Nhé thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: UBND xã Mường Nhé.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, bà Lò Thị Kiều Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Nhé, cùng ông Phan Văn Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân, chỉ đạo cơ sở y tế tập trung cứu chữa cho chị Bia, đồng thời hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ đêm 22 đến ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Hiện nay, trên địa bàn xã Mường Nhé và nhiều khu vực lân cận vẫn xuất hiện mưa dông kèm sét. Chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, chủ động các biện pháp phòng tránh sét để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn