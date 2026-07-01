29 luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Trong nước

Kể từ 1/7, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025...