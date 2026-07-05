15 điểm 10 môn Toán tại một phòng thi: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỉ lệ điểm 10 môn Toán với 167/18.283 thí sinh dự thi, chiếm 0,91%. Xếp sau là Tuyên Quang với 154 điểm 10 trên 17.589 thí sinh, tương ứng 0,88%.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh kết quả của một phòng thi tại Hà Tĩnh với thông tin có tới 16 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Ngoài ra, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài 9 điểm, 2 bài 9,5 điểm và 2 bài 9,75 điểm.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và để lại nhiều ý kiến trái chiều.

15 điểm 10 tại một phòng thi ở Hà Tĩnh là của học sinh trường THPT Chuyên



Sáng 5.7, trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành rà soát toàn bộ các khâu của kì thi.

Theo ông Nguyễn Hồng Cường, rà soát ban đầu cho thấy, phòng thi được dư luận quan tâm có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi. Trong số 22 thí sinh dự thi, chỉ có một em đến từ trường ngoài, còn lại đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chủ yếu thuộc các lớp Chuyên Toán 1, Chuyên Toán 2 và các lớp khối tự nhiên. Cách xếp phòng được thực hiện theo phần mềm Bộ GD&ĐT.

"Chính xác là phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, chứ không phải 16 em như mạng xã hội đăng tải. Đây là kết quả phù hợp với chất lượng đào tạo của nhà trường và năng lực của học sinh", ông nói.

... Hình ảnh các thí sinh Hà Tĩnh tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026



Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm trường có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước, liên tục có nhiều học sinh đoạt giải quốc gia và huy chương quốc tế. Ngoài ra, trong 5 năm gần đây, Hà Tĩnh duy trì điểm bình quân trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Ông Cường cho rằng, kết quả điểm 10 năm nay cần được nhìn trong bối cảnh chung của cả nước. Nếu năm 2025 cả nước chỉ có 513 điểm 10 môn Toán thì năm nay con số này đã tăng lên hơn 4.208, tức tăng hơn tám lần. Đây là năm thứ hai triển khai kì thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên các trường, giáo viên và học sinh đã có thêm kinh nghiệm trong việc dạy học, ôn tập, đề thi cũng bám sát chương trình và phù hợp hơn.

Dù vậy, trước sự quan tâm của dư luận, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vẫn tiến hành rà soát toàn diện quy trình tổ chức kì thi.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tỉnh có truyền thống hiếu học, kết quả cao tại kì thi năm nay là thành tích được duy trì và khẳng định qua nhiều năm, không phải hiện tượng đột biến



"Về trách nhiệm quản lí nhà nước, chúng tôi phải kiểm tra đầy đủ tất cả các khâu tổ chức kì thi", ông Cường khẳng định.

Theo ông, việc rà soát không chỉ tập trung vào quy trình coi và chấm thi mà còn phân tích phổ điểm của toàn tỉnh theo từng trường, từng môn học để đánh giá chất lượng, làm cơ sở để chỉ đạo công tác dạy học trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá