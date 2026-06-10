12 giờ rực lửa: 300 UAV lao vào lãnh thổ Nga, BQP ra thông báo khẩn – Ông Putin tung "át chủ bài"

12 giờ rực lửa: 300 UAV lao vào lãnh thổ Nga

Đài TST (Nga) đưa tin, hàng trăm máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhằm vào lãnh thổ Nga trong đêm 8/6 (theo giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Nga đã phát đi thông báo khẩn về các cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực.

Theo đó, Các đợt tập kích của Ukraine đã kéo dài 12 giờ đồng hồ. Những UAV đầu tiên xuất hiện từ khoảng 20 giờ tối. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có hơn 300 UAV đã được phóng nhằm vào 14 khu vực trên lãnh thổ nước này. Các thiết bị bay cũng được ghi nhận hoạt động trên khu vực Biển Đen và Biển Azov.

"Lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 310 máy bay không người lái của Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Một vụ tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN

Ngoài ra, giới chức Nga cho biết tỉnh Belgorod đã bị tấn công hơn 60 lần trong vòng 24 giờ qua. Quyền Thống đốc Belgorod Alexander Shuvaev công bố trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã 9 lần pháo kích khu vực này bằng pháo binh và hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ghi nhận các vụ thả thiết bị nổ từ UAV. Một số chuyên gia quân sự Nga nhận định Ukraine đang tiếp tục áp dụng chiến thuật được gọi là "bầy đàn UAV" nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Nga.

Kremlin trả đũa

Sau loạt UAV Ukraine tập kích nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga trong đêm, Moscow được cho là đã đáp trả bằng các đòn tấn công dồn dập nhằm vào hạ tầng quân sự và các mục tiêu then chốt của Kiev.

Các khu vực then chốt tại Konstantinovka, thuộc Donetsk, được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Trong thành phố, truyền thông Nga ghi nhận tình trạng binh sĩ Ukraine đào ngũ hàng loạt và thiếu tổ chức.

"Phòng tuyến của Ukraine đang tan rã, đó là dấu hiệu của sự suy kiệt" - blogger quân sự Yuri Podolyaka nhận định.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự - chính trị Yan Gagin cho rằng: "Về cơ bản, họ chỉ còn một lựa chọn: thiệt mạng hoặc bị bắt làm tù binh".

Theo aif.ru dẫn lời các chuyên gia, việc kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka chỉ còn là vấn đề trong vài tuần tới. Bài viết nhấn mạnh rằng phía Ukraine gần như không còn cơ hội tại khu vực này.

Trong lúc đó, các tên lửa chính xác cao Kh-59/Kh-69 đã được sử dụng để tấn công cây cầu ở Zatoka.

Kremlin tiến hành các đợt trả đũa trên nhiều mặt trận. Ảnh: TST

Ông Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Ukraine cho biết, xét theo số lượng các đòn đánh nhằm vào thao trường quân sự của Ukraine, lực lượng nước ngoài tham chiến bên phía Kiev có thể đã chịu tổn thất nặng.

...

Quân đội Nga cũng tiến hành một loạt đòn tấn công mạnh nhằm vào các mục tiêu quân sự của chính quyền Kiev tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy, Zhytomyr, Poltava và Mykolaiv. Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, thiệt hại đối với Ukraine là đáng kể, và các động thái khiêu khích của Kiev đã không trôi qua mà không có phản ứng.

Đáng lưu ý, theo TST, ngoài các đợt tấn công mang tính khiêu khích cao, các nước châu Âu đã thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky viết một bức thư có giọng điệu gay gắt gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, câu trả lời mà Kiev nhận được sau đó đã khiến cả ông Zelensky lẫn các đồng minh phương Tây "lo sốt vó".

"Không có thỏa hiệp: ông Putin đưa ra câu trả lời cứng rắn cho Kiev" – TST cho hay.

Theo lập trường được Moscow nêu ra, Nga sẵn sàng kết thúc xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao hoặc quân sự, nhưng chỉ theo các điều kiện của mình. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng vấn đề chính khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine mất lãnh thổ là tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Về khả năng gặp ông Zelensky, Tổng thống Nga cho biết ông không thấy nhiều ý nghĩa trong một cuộc gặp chỉ để "nói qua nói lại mà không đi đến kết quả". Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ từ chối đối thoại.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định Moscow không quan tâm tới một nền hòa bình ngắn hạn chỉ kéo dài vài tháng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"Át chủ bài" của ông Putin

Đáng lưu ý, theo một số nhà quan sát Nga, câu trả lời cứng rắn của ông Putin không chỉ nhằm vào Kiev và phương Tây.

Trong nội bộ Moscow, nhà kinh tế Mikhail Khazin cho rằng Tổng thống Nga còn tung ra một "át chủ bài" khác: dùng chính tín hiệu đàm phán để thử phản ứng của những người đang kỳ vọng Nga xuống thang.

Theo ông Khazin, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Putin đã triển khai một "nước cờ hai bước" tinh tế. Nước đi này, theo ông, vừa giúp Moscow phát đi thông điệp cứng rắn với Ukraine, vừa khiến một bộ phận tinh hoa Nga phải bộc lộ lập trường thật.

Ông Khazin chú ý tới hai sự kiện liên tiếp: cuộc gặp của ông Putin với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế ngày 4/6 và bài phát biểu của ông tại phiên toàn thể SPIEF ngày 5/6. Theo ông, ở cuộc gặp đầu tiên, Tổng thống Nga dường như để ngỏ khả năng mềm mỏng hơn.

"Bối cảnh tại cuộc gặp với các hãng thông tấn được dàn dựng theo hướng đó. Tôi nghi ngờ rằng việc này được thực hiện để tất cả những ai muốn bộc lộ lập trường sẽ tự thể hiện mình một cách đầy đủ" - ông Khazin nhận định.

Nhà kinh tế này cho rằng ông Putin đã cố ý khiến một bộ phận tinh hoa Nga mất cảnh giác, tạo cho họ hy vọng về khả năng "nhượng bộ", để những người ủng hộ kịch bản này kịp lộ diện.

Tuy nhiên, đến phiên toàn thể SPIEF-2026, giọng điệu của Tổng thống Nga lại cứng rắn hơn rõ rệt. Theo kênh truyền hình 78 dẫn lời ông Khazin, đây là thời điểm cho thấy toàn bộ diễn biến trước đó là một nước đi có tính toán.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn