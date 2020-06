Xuất hiện nhân chứng khiến Đường “Nhuệ” phải thừa nhận đánh người tại Công an phường

Ngày 12/6, theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, liên quan vụ việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số 233 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Binh) hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi thì Đường "Nhuệ" đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường "Nhuệ" đã phải nhận tội đánh người tại trụ sở Công an phường.

Đây chính là một trong những cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ" trước khi ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện KSND TP.Thái Bình để xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa trong thời gian tới.

Ông Phạm Mạnh Tính - Viện trưởng viện KSND TP.Thái Bình xác nhận, cơ quan này đã nhận được hồ sơ, kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình để chuẩn bị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lãnh đạo Công an TP.Thái Bình có những trao đổi để trả lời cho lý do vì sao cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình từng phải ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014. Đến nay, sau quá trình khôi phục điều tra đã có thể hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang viện KSND cùng cấp xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường ra trước tòa trong thời gian tới liên quan tội danh trên.

Theo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, lý do cơ quan điều tra buộc phải ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án vào ngày 5/7/2015 là bởi sau khi kết thúc 6 tháng điều tra theo quy định (thời hiệu điều tra đã được gia hạn) nhưng khi đó vẫn chưa xác định được bị can.

Cụ thể, thời điểm đó chứng cứ để buộc tội Nguyễn Xuân Đường là chưa chắc chắn, mới chỉ có lời khai từ một phía của bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) và con trai là Mai Thế Duy (SN 1987).

Đến ngày 14/4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình là do có thêm tình tiết mới.

Tình tiết mới để cơ quan CSĐT phục hồi điều tra là bởi một nhân chứng cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc là chị Nguyễn Thị T.G. (trú tại TP Hà Nội) đã hợp tác cùng với cơ quan điều tra, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan vụ Đường “Nhuệ” hành hung mẹ con bà Lý.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin