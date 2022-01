Xôn xao clip "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi trả lời sai kiến thức cơ bản của học sinh

Những ngày gần đây, vụ việc "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi đến mức tử vong khiến cả dư luận phẫn nộ. Trong lời khai tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết vì bực tức cháu V.A chậm hiểu bài nên đã quát mắng, dùng gậy gỗ đánh bé.

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là "dì ghẻ" không biết cả kiến thức cơ bản.

Theo nội dung đoạn video, một người đàn ông hướng camera về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang và hỏi: "Rồi Trang, một kí bông gòn với một kí sắt cái nào nặng hơn?"

"Dì ghẻ" lập tức trả lời "không biết" khiến đối phương giật mình. Người này vẫn cố yêu cầu Quỳnh Trang suy nghĩ kĩ lại. Tới lúc này cô ta tay bận rộn bấm điện thoại, miệng trả lời chắc nịch: "Kí sắt, thì thấy nó nặng thôi".

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao clip "dì ghẻ" sai kiến thức cơ bản, không biết 1kg bông gòn và 1kg sắt cái nào nặng hơn

Dù được hỏi lại lần nữa, "dì ghẻ" vẫn kiên quyết giữ quan điểm kí sắt sẽ nặng hơn một kí bông gòn. Người đàn ông bật cười lớn trước câu trả lời, bất lực giải thích từng chút một: "Bông gòn nó nhẹ hơn sắt đúng không? Nhưng một kí bông gòn với một kí sắt thì nó chỉ bự hơn thôi chứ nó bằng nhau mà?"

...

Mặc đối phương nói, Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn dùng điện thoại hăng say, chỉ đáp lại thờ ơ: "Ừ, vậy hả?"

Đoạn clip đang trở nên viral khắp các diễn đàn và thu hút cả triệu lượt xem và bình luận của dân mạng. Phần lớn bình luận mải mai trình độ học vấn của "dì ghẻ" khi trả lời sai câu hỏi đơn giản, đến học sinh tiểu học còn biết.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có lẽ Nguyễn Võ Quỳnh Trang chỉ giả vờ không biết để đùa vui với bạn bè.

Dân mạng mỉa mai "dì ghẻ"

"Thế này mà đòi dạy con chồng học à?"

"Lời khai thì bảo do con chồng chậm hiểu nên bạo hành, hiểu sao được lí lẽ của dì ghẻ nói 1kg bông nhẹ hơn 1kg sắt chứ".

"Uả nghe bảo học cao mà, tri thức mà ta?"

"Chắc đùa vui với bạn bè nên trả lời sai thôi chứ cái này mà không biết thật thì dốt quá".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc