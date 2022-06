Xe tải lật trên đèo Phú Sơn, 5 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 19/6 trên đèo Phú Sơn, đoạn qua địa bàn xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, xe tải mang BKS 49C-234.20 (chưa xác định được danh tính tài xế) di chuyển trên QL27. Khi đến địa điểm trên, xe bị lật khiến 5 người bị thương nặng.

Chiếc xe tải gặp nạn khiến 5 người bị thương. (Ảnh: Xuân Nguyên).

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Riêng tài xế, do bị các thanh sắt đè lên, kẹt cứng, không thể đưa ra ngoài được nên lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt sắt.

Phải mất nhiều thời gian, lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra khỏi cabin. Cả 5 người trong vụ tai nạn được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lâm Hà cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Địa điểm xe tải gặp nạn là khúc cua gấp, thuộc đèo Phú Sơn. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 30/4, trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 ôtô và 3 môtô khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ. Ôtô 7 chỗ BKS 61A- 578.86 do Đào Sơn Hải (SN 1981, ngụ phường An Lạc A, TP Thủ Đức) điều khiển di chuyển hướng từ TP.HCM đi TP Đà Lạt. Do không làm chủ được tốc độ, đường trơn trượt, ôtô 7 chỗ tông vào 3 môtô đang đi cùng chiều phía trước.

