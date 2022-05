Xế hộp bị đập vỡ kính giữa cơn mưa lớn, 50.000 USD bên trong "không cánh mà bay"

... Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Công an TP.Dĩ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết một người trên đường Lê Hồng Phong giao với đường Nguyễn Minh Khai, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An vào ngày 1/5. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong tên P.N.G. (28 tuổi, quê Hải Dương). Theo người dân, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Thời điểm trên xe máy biển số 60B9-191.21 do anh G. điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, theo hướng từ TP.Dĩ An đi TP.Thuận An. Khi đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp thì tông thẳng vào hông bên trái ô tô 7 chỗ do tài xế T.T.H. (37 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển đang băng qua ngã tư. Sau cú tông mạnh, anh G. văng xa chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị bể nát, hư hỏng. Ô tô 7 chỗ bị bẹp dúm cánh cửa bên trái. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.