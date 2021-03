Xe chở rác cán nam công nhân tử vong rồi mang thi thể đi 20km

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Tối 23/3, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Trạm trung chuyển rác Thuận An (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Đàm Thanh T. (SN 1977, ngụ TP Thủ Dầu Một, công nhân tại Trạm trung chuyển rác trên) đang làm việc phía sau xe rác thì bất ngờ chiếc xe lùi về phía sau tông trúng khiến anh T. ngã xuống đống rác.

Do tài xế và đồng nghiệp không phát hiện vụ việc nên cho múc rác, trong đó có vướng anh T. lên xe chở đến Trung tâm xử lý chất thải tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), cách hiện trường ban đầu hơn 20km.

...

Tại đây, khi công nhân tiến hành phân loại xử lý rác thải thì bàng hoàng phát hiện thi thể anh T.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thuận An đã đến hiện trường ban đầu là Trạm trung chuyển rác Thuận Giao để khám nghiệm. Cùng thời điểm, chiếc xe rác tông trúng anh T. mới di chuyển về đến nơi phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Thuận An đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân Trí