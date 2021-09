Xe chở cây "khủng" dễ dàng qua chốt khi tài xế nói tên Trưởng phòng CSGT

Your browser does not support the video tag.

Xe chở cây "khủng" qua chốt kiểm dịch.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại xe tải mang biển kiểm soát 84C-087.48, chở theo một cây vú sữa "khủng" di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Đầu đoạn clip có tiếng một người đàn ông hỏi: "Anh chở cho ai?". Một người khác đáp lại: "Chở cho anh Tùng".

Sau đó, một người tiếp tục hỏi: "Anh Tùng trưởng phòng hay phó phòng?". Người khác trả lời: "Dạ trưởng phòng giao thông, nhà ảnh (nhà anh - PV) trong này".

Trong clip còn có giọng nói: "Mùa này chở cây chi trời, đang dịch bệnh! Xe này mấy tấn vậy? Đường này chỉ có 3,5 tấn à".

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục di chuyển. Do cây quá khổ, trong khi đường nhỏ, bị vướng nên di chuyển rất chậm.

... Chiếc xe tải chở cây "khủng" lấn hết phần đường của các xe khác (ảnh cắt từ clip).



Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Trung Tính, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh là người thỏa thuận với nhà xe chở cây được nêu trong đoạn video clip chở cây về nhà trồng khi hết giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, đơn vị vận chuyển tận dụng xe trống và sẵn chuyến đi ngang chỗ để cây nên tự ý vận chuyển mà không thông báo trước nên Thượng tá Nguyễn Văn Tùng không biết vụ việc.

Lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện.



Thượng tá Tính cũng cho biết, Công an Trà Vinh đã nghiêm túc kiểm điểm Thượng tá Nguyễn Văn Tùng.

Bên cạnh đó, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện với các lỗi điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Dân Trí