Xâm phạm quyền của tổ chức, một phóng viên bị xử phạt

Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/6/2021, phóng viên Nguyễn Đức T. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình bình luận nội dung: “Anh em chúng ta chiến đấu và cài Công an Hà Tĩnh thôi” khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết, kèm hình ảnh có nội dung: “Hà Tĩnh: khởi tố một cộng tác viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 12/7/2021, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mời phóng viên Nguyễn Đức T. để làm việc về hành vi bình luận nội dung nói trên. Tại buổi làm việc phóng viên Nguyễn Đức T. thừa nhận hành vi bình luận trên là sai, làm ảnh hưởng và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Bản thân phóng viên Nguyễn Đức T. đã chủ động xóa bỏ nội dung bình luận xem đây là một bài học trong việc sử dụng mạng xã hội. Đồng thời phóng viên Nguyễn Đức T. cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính ra Quyết định xử phạt 2.500.000 đồng đối với phóng viên Nguyễn Đức T. về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức”.

