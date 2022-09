Xác minh hàng chục lao động Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Your browser does not support the video tag.

Video: Hàng chục người Việt cùng tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về nước dưới cơn mưa tầm tã

Hình ảnh và ghi chú của các clip này cho thấy, có hơn 60 người bỏ chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) giữa cơn mưa tầm tã. Trong đó, một số người té ngã và bị những người mặc đồng phục bảo vệ bắt lại.

Một nhân chứng kể lại: khoảng 15h cùng ngày, nhóm lao động khoảng 70 người đã rủ nhau trốn thoát khỏi casino ở Campuchia (gần khu vực Mộc Bài, Tây Ninh) để về nước.

Theo người này, tất cả những người trốn thoát đều là công dân Việt Nam. "Chúng tôi qua đây được chủ yêu cầu lập các tài khoản mạng xã hội rồi bắt đi dụ dỗ những người chơi game, đánh bạc trên mạng để nạp tiền...

...

Tuy nhiên, hôm qua có thông tin những người chủ (người nói tiếng Trung Quốc) đã ôm tiền bỏ chạy, "xù" tiền lương mấy tháng của lao động. Do đó, chúng tôi rủ nhau tháo chạy về nước" - một nhân chứng kể.

Nhiều người chạy thoát đang được tạm giữ ở cửa khẩu Campuchia - Ảnh: TUẤN MINH



Anh H.Đ. (một người trong nhóm tháo chạy) cho biết lúc 17h cùng ngày: "Tôi đang ở cửa khẩu bên phía Campuchia, hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của mọi người".

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, tin báo ban đầu có hàng chục người lao động Việt Nam tháo chạy từ Campuchia về nước. Chưa xác định số lượng cụ thể và nguyên nhân. Cơ quan chức năng hai nước đang xác minh, thực hiện những thủ tục liên quan.

Tác giả: CHÂU TUẤN - ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ