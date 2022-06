Xả súng vào dân thường ở Burkina Faso, ít nhất 55 người chết

Wendkouni Joel Lionel Bilgo, phát ngôn viên chính phủ, cho biết các tay súng bị tình nghi nhắm mục tiêu vào dân thường ở Seytenga thuộc tỉnh Séno, Guardian đưa tin.

Trong khi chính phủ cho biết số người chết chính thức là 55, những người khác đưa ra con số cao hơn nhiều. Một số người nói rằng có tới 100 người đã chết.

Một người đàn ông cầm bức chân dung của Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, người đã lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Burkina Faso vào đầu năm nay. Ảnh: AP.



Các cuộc tấn công liên quan đến al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tăng vọt ở Burkina Faso, đặc biệt là ở phía bắc. Các phần tử thánh chiến đã giết chết ít nhất 160 người trong một cuộc tấn công ở thị trấn Solhan vào tháng 7/2021.

Vào tháng 1, các binh lính đã lật đổ tổng thống, hứa hẹn sẽ đảm bảo an ninh cho quốc gia nhưng bạo lực đã gia tăng. Chính phủ nước này đang yêu cầu mọi người tiếp tục đoàn kết trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy.

...

Trong khi không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, các nhà phân tích xung đột cho rằng vụ việc có thể do lực lượng IS thực hiện.

“Trong những tuần gần đây, Nhà nước Hồi giáo ở Greater Sahara (ISGS) là nhóm gây hấn nhất, đặc biệt là ở các tỉnh Seno và Oudalan. Ngoài các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh, thường dân cũng là mục tiêu”, Rida Lyammouri, thành viên cấp cao tại Policy Center for the New South, một tổ chức ở Morocco tập trung vào kinh tế và chính sách, cho biết.

“Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng an ninh”, ông nói. Theo ông, điều này “cho thấy họ còn lâu mới có thể đảm bảo an ninh cho khu vực và bảo vệ dân thường”.

Gần 5.000 người đã chết trong hai năm qua ở Burkina Faso vì bạo lực do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Hai triệu người khác đã phải rời bỏ nhà cửa, từ đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo của đất nước.

Tác giả: Vân Đinh

Nguồn tin: zingnews.vn