Vừa hết dịch, "ông trùm" phân phối xe Mercedes báo lãi "khủng"

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco (mã chứng khoán: HAX), nhà phân phối xe sang Mercedes-Benz có thị phần lớn nhất Việt Nam, vừa công bố doanh thu thuần quý II đạt 1.475 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của Haxaco tăng vượt bậc so với cùng kỳ từ 3,5% lên 8,6%.

Lý giải về kết quả doanh thu, lợi nhuận gộp nói trên, đại diện ban lãnh đạo công ty cho biết ưu đãi về việc giảm lệ phí trước bạ có hiệu lực đến tháng 5 là đòn bẩy giúp Haxaco gia tăng cơ hội bán hàng. Ngoài ra, việc thiếu chip trên toàn cầu của ngành xe hơi khiến nguồn cung bị hạn chế trong khi nhu cầu của khách hàng tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 giúp lợi nhuận của công ty tăng lên.

Không những doanh thu từ bán hàng tăng mạnh, Haxaco còn ghi nhận thêm 12 tỷ đồng từ hoạt động tài chính nhờ khoản tiền hơn 600 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Tổng doanh thu cùng biên lãi gộp tăng cao nhưng các chi phí không thay đổi nhiều so với cùng kỳ giúp Haxaco báo lãi sau thuế 82 tỷ đồng, tăng 12 lần so với quý II năm trước. Tuy nhiên, cần lưu ý nền so sánh của cùng kỳ năm trước là rất thấp do quý II/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, hoạt động kinh doanh của Haxaco bị ảnh hưởng lớn khi TPHCM giãn cách xã hội.

...

Sau 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Haxaco đạt 3.080 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ 2021. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của công ty lên tới 138 tỷ đồng, tăng trưởng 130%.

(Biểu đồ: Việt Đức).



Năm ngoái, Haxaco công bố đạt gần 40% thị phần phân phối ô tô Mercedes-Benz, là đại lý lớn nhất của hãng xe sang Đức tại Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Haxaco Đỗ Tiến Dũng cho rằng phía hãng xe không muốn một đại lý sẽ chiếm thị phần bán hàng quá lớn nên công ty sẽ phải khai phá thêm những thị trường mới để tiếp tục đà tăng trưởng.

Tại đại hội cổ đông hồi tháng 4, ông Dũng chia sẻ với cổ đông công ty tiếp tục đẩy mạnh việc phân phối thương hiệu xe MG, cùng với đó phát triển hoạt động cho thuê xe sang sau khi nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này tại TPHCM và Hà Nội đã đóng cửa sau đại dịch.

Tác giả: Nhân Cơ

Nguồn tin: Báo Dân Trí