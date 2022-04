Vụ tai nạn khi đi du lịch: Xe đi cùng đoàn CLB ô tô, vừa dừng sửa chữa

Sáng 29/4, trao đổi với PV Dân trí, tài xế L.A.L. (SN 1987, trú thành phố Vinh, Nghệ An) - người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 37H-006.xx đã va chạm với xe con, cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh đã trực tiếp cùng người dân và các thành viên trong đoàn xe của một câu lạc bộ ô tô Việt Nam hỗ trợ những người gặp nạn trên xe ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn.



"Theo các thành viên trong đoàn câu lạc bộ xe thì chiếc xe con mang biển kiểm soát 30H-5981 đã dừng lại sửa chữa cách hiện trường khoảng 30km trước đó và di chuyển gần cuối cùng trong đoàn xe khoảng 10 chiếc. Nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe bị hỏng phần Rotuyn (một trong những bộ phận thiết yếu trên ô tô, đóng vai trò là khớp nối quan trọng cho các hệ thống khung gầm)", anh L. cho biết thêm.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhận được tin báo về vụ tai nạn, đội đã cử lực lượng trực tiếp đến phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước khi gặp tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe con đã dừng lại sửa chữa.

"Theo nhận định, ô tô con mang biển kiểm soát 30H-5981 đã sản xuất từ nhiều năm trước nên độ an toàn không cao. Khi va chạm với xe tải thì các bộ phận trên xe dễ bị vỡ hơn so với những xe mới sản xuất. Nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn thì phải chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ", vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 nhận định.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khiến 4 người trong một gia đình thương vong, tối 28/4, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể anh H. (quê tỉnh Phú Thọ), đã được đưa về quê mai táng.

Chiếc ô tô con gặp nạn được xác định di chuyển gần cuối cùng trong đoàn xe khoảng 10 chiếc của một câu lạc bộ xe.

...

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 cháu nhỏ gồm bé trai (10 tuổi) và bé gái (12 tuổi) được đưa vào để sơ cứu, khâu các vết thương. Tại đây, các y, bác sĩ đã thăm hỏi, động viên, gửi tặng quà, sữa cho các cháu.

Đến tối cùng ngày, 2 cháu nhỏ đã được mọi người đi cùng đoàn đón trở về Phú Thọ trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định trở lại. Do bị thương nặng phần đầu, chân, tay…, vợ của nạn nhân H. đã được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, chữa trị.

Anh B. (quê Nghệ An) cho biết, sáng sớm 28/4, anh cũng các thành viên trong một câu lạc bộ chơi xe ô tô tập hợp ở Hà Nội rồi xuất phát vào Nghệ An để du lịch một số địa điểm vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Lực lượng chức năng và người dân mất khoảng 30 phút mới đưa được các nạn nhân ra khỏi xe.



"Mọi kế hoạch chúng tôi đã hủy sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiều tối 28/4, các thành viên trong đoàn đưa thi thể anh H., đồng thời đón 2 người con của anh ấy về quê. Mọi người đang rất đau buồn", anh B. buồn bã nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 28/4, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang biển kiểm soát 37H-006.xx lưu thông hướng Nam - Bắc với ô tô con mang biển kiểm soát 30H-5981, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe con bẹp dúm, biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ, một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch. Còn 2 trẻ nhỏ được người dân địa phương kịp thời cạy cửa đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Nguyễn Tú



Nguồn tin: Báo Dân Trí