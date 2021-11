Vụ sữa Dutch Lady vón cục, bốc mùi hôi: Nhà sản xuất ‘đổ lỗi’ cho côn trùng?

Theo phản ánh của chị Thảo, phần sữa bên trong hộp sữa tươi Dutch Lady 180ml đã bị vón cục gần hết và bốc ra mùi hôi nồng rất khó chịu. (Ảnh do NVCC)



Sữa Dutch Lady vón cục, bốc mùi hôi khó chịu

Theo đó, ngày 9/9/2021, chị Nguyễn Phương Thảo (ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội) đến một cửa hàng đại lý ở gần nhà để mua 1 lốc gồm 4 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Dutch Lady loại 180ml về cho con gái mình sử dụng. Trong hai ngày 9/9 và 10/9, con gái chị Thảo đã uống hết 3 hộp trong lốc sữa nói trên.

Đến tối ngày 11/9/2021, cháu bé tiếp tục lấy hộp sữa Dutch Lady cuối cùng ra để uống. Ngay khi vừa nuốt một ngụm sữa nhỏ, cháu bất ngờ khóc lớn và nói rằng sữa đã bị hỏng, không uống được. Thấy vậy, chị Thảo đã tiến hành kiểm tra rất kỹ hộp sữa và nhận thấy hộp sữa này có hạn sử dụng đến ngày 9/10/2021, bao bì hộp sữa vẫn được dán kín và hoàn toàn không có dấu hiệu bị hở, dù chỉ là một vết nhỏ.

Tiến hành cắt phần miệng hộp sữa Dutch Lady ra để kiểm tra bên trong, chị Thảo hốt hoảng phát hiện toàn bộ sữa trong hộp đã bị vón cục gần hết, bốc mùi hôi khó chịu. Kể lại sự việc, chị Thảo cho biết: “Khi cắt nắp hộp ra, tôi nhìn thấy phần sữa bên trong hộp đã bị nổi váng bám đầy trên thành hộp. Tôi dùng thìa múc sữa trong hộp lên để xem thì thấy sữa đã bị vón cục gần hết và bốc ra mùi hôi nồng rất khó chịu. Hộp sữa này nằm trong 1 lốc 4 hộp tôi đã mua trước đó. Con tôi cũng đã uống 3 hộp và không thấy vấn đề gì, chỉ duy nhất có hộp này xuất hiện tình trạng như vậy”.

Khi cắt hộp sữa tươi Dutch Lady ra, chị Thảo đã phát hoảng khi nhìn thấy phần sữa bên trong hộp bị vón cục, bốc mùi hôi khó chịu dù nắp hộp sữa khi đó được dán kín, không hề có dấu hiệu bị thủng. (Ảnh do NVCC)



Theo chị Thảo, con gái chị đã không may nuốt nhầm một ngụm nhỏ từ hộp sữa tươi Dutch Lady bị hỏng này. Vài giờ sau đó, cháu bé 5 tuổi có biểu bị đau bụng, tiêu chảy. Gia đình phải cho cháu uống thuốc điều trị rối loạn tiêu hoá thì hiện tượng đau bụng mới chấm dứt.

“Con tôi bị đau bụng, tiêu chảy sau khi uống phải hộp sữa hỏng. Hiện sức khoẻ cháu đã ổn định nhưng cháu không còn dám uống sữa tươi nữa do bị tâm lý ám ảnh. Tôi nghĩ hộp sữa này đã bị hỏng từ trước khi con tôi mở ra uống rồi. Và đây là lỗi do nhà sản xuất chứ không phải do đại lý bảo quản không tốt. Vì tôi mua cả lốc sữa về cho con uống nhưng chỉ có duy nhất hộp này có vấn đề còn những hộp khác thì không sao cả”, chị Thảo nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Thảo đã chụp ảnh và quay phim lại toàn bộ hiện trạng hộp sữa tươi Dutch Lady khi đó và phản ánh đến cửa hàng đại lý. Được biết, cửa hàng này nhập sữa từ Công ty FrieslandCampina Việt Nam về bán lẻ và bảo quản theo đúng các quy định của Công ty. Chủ đại lý khẳng định với chị Thảo rằng trước khi nhập hàng, cửa hàng đều kiểm tra rất kỹ, nếu thấy sản phẩm còn nguyên tem mác niêm phong mới bán ra cho khách, còn chất lượng bên trong sản phẩm như thế nào thì không thể kiểm tra được.

Hoang mang và lo lắng, chị Thảo ngay lập tức đã phản ánh sự việc tới Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Sau nhiều cuộc điện thoại gọi tới số hotline 18001545 nhưng không có hồi âm, chị Thảo tiếp tục tìm cách phản ánh sự việc qua Fanpage có tên “Dutch Lady Vietnam” trên mạng xã hội Facebook, nhưng chỉ nhận lại được tin nhắn tự động của hệ thống với nội dung ghi nhận thông tin và sẽ phản hồi.

Hộp sữa tươi Dutch Lady có hạn sử dụng đến ngày 9/10/2021, bao bì hộp sữa lúc này vẫn được dán kín, không có dấu hiệu bị hở. (Ảnh do NVCC)

...



Sữa hỏng do côn trùng cắn vỏ hộp?

Đến ngày 13/9/2021, chị Thảo mới nhận được sự phản hồi ban đầu từ Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Theo chị Thảo, việc ghi nhận sự việc được nhân viên CSKH thực hiện khá qua loa, và cho biết Công ty đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ có đại diện tới gặp chị Thảo để nhận sản phẩm về kiểm tra.

Và phải đến gần 10 ngày sau đó, vào ngày 22/9/2021, một người đàn ông tự xưng là nhân viên Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã đến nhà chị Thảo để ghi nhận sự việc và tiếp nhận sản phẩm hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Dutch Lady 180ml bị vón cục, bốc mùi hôi mà nữ khách hàng này đã mua phải trước đó.

Tại buổi gặp, chị Thảo đã bàn giao hộp sữa Dutch Lady nói trên cho đại diện Công ty FrieslandCampina Việt Nam là ông Đào Đức Cương. Chị Thảo cho biết, ngay khi tiếp nhận hộp sữa, người đại diện này đã lập Biên bản tiếp nhận phản ánh của khách hàng, và sau đó đề nghị chị Thảo ký tên mà không hề có sự thống nhất về nội dung biên bản giữa hai bên. Người này sau đó có nói với chị Thảo rằng hộp sữa sẽ được gửi đi kiểm nghiệm tại một đơn vị độc lập, khi có kết quả kiểm nghiệm Công ty sẽ gửi tới chị Thảo.

Tiếp đó, ngày 23/9/2021, chị Thảo nhận được một số tin nhắn từ Fanpage “Dutch Lady Vietnam” với nội dung: Kết quả kiểm mẫu lưu cho thấy sản phẩm sữa tiệt trùng nhãn hiệu Dutch Lady với mã số sản xuất 091021 đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký với Cục ATTP – Bộ Y tế Việt Nam. Kèm theo những tin nhắn này là một văn bản nêu: Trường hợp hộp sữa có hiện tượng như Quý khách hàng phản ánh có thể do hộp sữa đã bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài bao bì. Việc nhiễm khuẩn này có thể do việc bảo quản, vận chuyển trên thị trường chưa thật tốt nên đã gây ra các vết thủng nhỏ trên bao bì mà vi khuẩn có thể xâm nhập vào được.

Biên bản tiếp nhận phản ánh của khách hàng được đại diện Công ty FrieslandCampina Việt Nam lập ngày 22/9/2021.



Tiếp đó, vào ngày 27/9/2021, chị Thảo tiếp tục nhận được một số tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Ngap” với nội dung: Trung tâm CSKH Công ty FrieslandCampina Việt Nam chuyển đến Quý khách hàng những kết quả kiểm định trên mẫu mà khách hàng đã cung cấp cho nhân viên đại diện khu vực phía Bắc vào ngày 22/9/2021… Kèm theo đó là một văn bản cũng do ông Trần Vũ Hoài ký, trong đó khẳng định: Kết quả kiểm tra trên mẫu hộp sữa mà khách hàng cung cấp cho Công ty FrieslandCampina Việt Nam ngày 22/9/2021 cho thấy, trên mẫu bao bì này có vết côn trùng cắn ngay vị trí góc đáy hộp. Đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng “vón cục, vị chua và có mùi hôi” như khách hàng đã phản ánh.

Trao đổi với PV Ngày Nay, chị Thảo bức xúc cho biết: “Tôi nhận thấy câu trả lời về nguyên nhân khiến hộp sữa bị hỏng của Công ty FrieslandCampina Việt Nam đối với khách hàng như vậy là chưa thoả đáng. Việc uống phải hộp sữa hỏng này đã khiến sức khoẻ con gái tôi bị ảnh hưởng, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi không hề nhận được một lời xin lỗi nào từ phía nhà sản xuất. Trong thư phúc đáp gửi cho tôi, nhà sản xuất ban đầu thì đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan, sau đó lại đổ lỗi do côn trùng cắn hộp khiến sữa bị hỏng, phải chăng họ đang cố tình phủi bỏ trách nhiệm của mình trong sự việc này”.

Cũng theo chị Thảo, chị phản ánh sự việc từ ngày 11/9/2021, nhưng phải đến ngày 22/9/2021 thì đại diện Công ty FrieslandCampina Việt Nam mới đến nhà chị để tiếp nhận sản phẩm mang về kiểm nghiệm. Trong suốt hơn 10 ngày đó, hộp sữa Dutch Lady được chị Thảo để ở một góc nhà và rất có thể hộp sữa đã bị côn trùng xâm nhập hoặc cắn vỏ hộp trong thời gian này.

“Nếu bao bì hộp sữa bị hở do côn trùng cắn như khẳng định của nhà sản xuất thì chất lỏng bên trong đã bị rò rỉ ra ngoài chứ không thể còn nguyên bên trong hộp như khi tôi mua từ đại lý về như vậy được. Khi phát hiện hộp sữa bị hỏng, tôi cùng nhiều người thân trong gia đình cũng đã kiểm tra rất kỹ và hoàn toàn không phát hiện vết hở hay vết côn trùng cắn nào trên bao bì sản phẩm cả. Việc một Công ty lớn, chuyên kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em như FrieslandCampina Việt Nam lại có dấu hiệu đổ lỗi vòng quanh và coi thường quyền lợi của khách hàng khi xảy ra sự cố như vậy khiến tôi rất thất vọng ”, chị Thảo khẳng định.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Tác giả: Thùy Chi



Nguồn tin: ngaynay.vn