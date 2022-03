Vụ người dân kêu trời vì bụi: Chủ tịch huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để

Liên quan tới vụ việc xe tải chở đất be thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy qua tuyến đường liên huyện Can Lộc-Hương Khê (Hà Tĩnh), khiến cuộc sống của người dân ở hai bên tuyến quốc lộ này ở xã Thượng Lộc bị đảo lộn do ô nhiễm môi trường, khi bụi đất phủ khắp mọi nơi.

Xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải



Sau khi Báo Người Lao Động đăng tin, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cho biết đã nắm được sự việc trên. "Công trình Ngàn Trơi-Cẩm Trang cũng làm huyện rất vất vả, lần này sẽ giao lực lượng công an tăng cường kiểm tra để giải quyết triệt để tình trạng này", ông Phong cho biết.

Liên quan đến sự việc, Báo Người Lao Động đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Minh, Phó Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh Hà Tĩnh, về việc người dân phản ánh rằng ít thấy bóng dáng của lực lượng này?, ông Minh cho hay hiện tại, lực lượng vẫn có một đội phụ trách tuyến đường này. "Nhưng lâu nay đang tập trung trọng điểm mấy chỗ trong huyện Kỳ Anh về vấn đề rơi vãi để xử lý, hơn nữa hiện tại đơn vị chỉ có 2 chiếc cân nên phải thay đổi liên tục nên một tuần chỉ đi kiểm tra, kiểm soát được vài ba hôm thôi", ông Minh nói.



Trước đó, Báo Người Lao Động nhận được rất nhiều phản ánh của người dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc về việc họ đang từng ngày phải gồng mình chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường.

Khi hàng ngày hàng chục chiếc xe tải chở đất chạy qua tuyến đường liên huyện Can Lộc-Hương Khê kéo theo những đám bụi đất mịt mù.

Một xe có dấu hiệu quá tải bị CSGT dừng lại để kiểm tra



Họ bức xúc là tình trạng trên diễn ra kéo dài hằng năm nay, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và đời sống, nhưng đơn vị chủ đầu tư thi thoảng mới điều xe tưới nước khi bị người dân phản ánh lên chính quyền địa phương cũng như báo chí vào cuộc, còn lại thì làm theo kiểu "tùy hứng".

Clip một chiếc xe tải chở quá thành thùng chạy phía trước cuốn theo bụi đất tung mù mịt.

Ngoài ra, người dân cũng tỏ ra không đồng tình với trách nhiệm của các lực lượng chức năng mà ở đây là Thanh tra Giao thông và CSGT làm việc chưa quyết liệt và triệt để. Khi hằng ngày người dân chứng kiến hàng chục chiếc xe tải chở đất quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải chạy vào ra liên tục, chạy rất ẩu dễ gây ra tai nạn nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng có mặt để xử lý.

