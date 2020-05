Vụ Cty 479 Hòa Bình bị tố gian dối: Có lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Chần chừ hay “quỵt” tiền đối tác?

Trước đó, trong bài viết “Công ty 479 Hòa Bình bị tố cáo có nhiều dấu hiệu gian dối?”, An ninh Tiền tệ đã phản ánh: Công ty cổ phần cao su Nghệ An (viết tắt là Cty cao su Nghệ An) tố cáo Công ty cổ phần 479 Hòa Bình (tên cũ là Công ty cổ phần 479, là “con” của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC), có địa chỉ ở số 54 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP. Vinh) có nhiều dấu hiệu gian dối trong “thương vụ” dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Theo Cty cao su Nghệ An thì dù biết dự án trên đang bị Sở TN&MT Nghệ An, Sở KH&ĐT Nghệ An tham mưu tỉnh Nghệ An sẽ không tiếp tục cho thực hiện và bản thân bấy giờ đang nợ thuế nhưng Cty 479 Hòa Bình vẫn che dấu để “bắt tay” hợp tác với đối tác.

Chính vì vậy mà sau khi ký Hợp đồng cọc số 118/HĐĐC (ngày 5/3/2018) và nộp 4 tỷ đồng tiền đặt cọc cho Cty 479 Hòa Bình, Cty cao su Nghệ An mới “giật mình” là không thể thực hiện được dự án chia lô đất tại xã Nghi Phú.

Người đại diện Cty cao su Nghệ An cho rằng, Cty 479 Hòa Bình cố tình dây dưa để quỵt tiền?

“Sau khi xác định không thực hiện được dự án, chúng tôi đã căn cứ Hợp đồng đặt cọc số 118 để yêu cầu Cty 479 Hòa Bình trả lại tiền. Cụ thể, khoản 3, điều 9 Hợp đồng đặt cọc số 118 có quy định: trường hợp dự án không chuyển nhượng được do cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt việc chuyển nhượng vì không do lỗi của các bên thì Cty 479 Hòa Bình sẽ trả lại cho Cty cao su Nghệ An toàn bộ số tiền đã nhận đặt cọc là 4 tỷ đồng”, bà Hoàng Thị Minh, đại diện Cty cao su Nghệ An cho biết.

Cũng theo bà Hoàng Thị Minh thì từ tháng 9/2018 đến nay, Cty cao su Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn, trao đổi qua điện thoại và làm việc trực tiếp với đại diện Cty 479 Hòa Bình nhưng chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Hồng Bé hứa hẹn hết lần này đến lần khác để kéo dài thời gian mà vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ hoàn trả đủ số tiền đặt cọc cho Cty cao su Nghệ An.

Bằng chứng là sau khi nhận văn bản yêu cầu (ký ngày 15/10/2018) hoàn trả lại tiền đặt cọc 4 tỷ đồng theo Hợp đồng đặt cọc số 118 của Cty cao su Nghệ An thì mấy tháng sau, ngày 18/1/2019 ông Dương Hồng Bé, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty 479 Hòa Bình mới ký Công văn số 53/CV-HĐQT nói về việc trả tiền.

Trong Văn bản số 53 này ông Dương Hồng Bé đã “hứa”: “Công ty cổ phần 479 sẽ hoàn trả 4 tỷ đồng tiền đặt cọc cho Cty cao su Nghệ An trong năm 2019. Trong tháng 2/2019 chuyển trả 500 triệu đồng”. Thậm chí trong Công văn sau đó ngày 20/5/2019, Cty 479 Hòa Bình còn có kế hoạch cụ thể để trả số tiền còn lại cho Cty cao su Nghệ An.

“Hứa và cam kết là vậy nhưng thực tế Cty 479 Hòa Bình mà trực tiếp là ông Dương Hồng Bé đã viện đủ lý do, đến nay vẫn chần chừ không chịu trả hết số tiền còn lại là 2,4 tỷ đồng (chưa tính tiền lãi suất). Phải chăng Cty 479 Hòa Bình cố tình dây dưa để quỵt?”, người đại diện Cty cao su Nghệ An Hoàng Thị Minh băn khoăn.

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Trước sự việc Cty 479 Hòa Bình “hết lần này đến lần khác” kéo dài thời gian hoàn trả đủ số tiền đã nhận đặt cọc, Cty cao su Nghệ An đã hơn một lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan tư pháp ở Nghệ An. Theo đó, trong đơn Cty cao su Nghệ An đã tố cáo hành vi gian dối, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Cty 479 Hòa Bình mà người đại diện là ông Dương Hồng Bé – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cty 479 Hòa Bình vẫn chưa trả lại hết số tiền đặt cọc cho đối tác theo Hợp đồng đặt cọc số 118

Cụ thể, trong đơn Cty cao su Nghệ An cho rằng, việc ông Dương Hồng Bé đại diện cho Cty 479 Hòa Bình nhận tiền của chúng tôi từ đầu năm 2018 đã có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể:

Thứ nhất, dự án chia lô đất ở xã Nghi Phú của Cty 479 Hòa Bình không đủ điều kiện để thực hiện, nhưng ông Dương Hồng Bé đã cố tình che dấu thông tin với đối tác để nhận tiền đặt cọc.

Thứ hai, số tiền đặt cọc mà Ct 479 Hòa Bình nhận từ Công ty CP Cao su Nghệ An đã được hạch toán vào hồ sơ tài chính, kê khai thuế theo quy định... và có vi phạm pháp luật thuế hay không?

Thứ ba, toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng mà Cty 479 Hòa Bình đã nhận của chúng tôi công ty đã được sử dụng vào mục đích gì, có việc chiếm đoạt tiền của cá nhân lãnh đạo công ty hay không?

Thứ tư, khi Cty 479 Hòa Bình thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng, ông Dương Hồng Bé cũng không thông báo đầy đủ cho các nhà đầu tư về khoản nợ của công ty, có dấu hiệu gian dối với nhà đầu tư?

Trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, ông Dương Hồng Bé – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty 479 Hòa Bình thừa nhận đúng là có việc chưa trả hết số tiền mà Cty cao su Nghệ An đặt cọc. Lý do theo ông Dương Hồng Bé mặc dù đã “khất hết lần này đến lần khác” nhưng “do khó khăn về tài chính nên công ty chưa trả được”.

Phản bác lại giải thích trên của ông Dương Hồng Bé, bà Hoàng Thị Minh cho rằng: “Sau khi phát hành cổ phiếu Cty 479 Hòa Bình có đủ khả năng tài chính để chi trả nợ, nhưng vẫn cố tình không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. Chủ tịch HĐQT của công ty là ông Dương Hồng Bé cũng đang tìm cách chuyển nhượng cổ phần cá nhân để trốn tránh trách nhiệm với công ty.

Tôi nghĩ rằng việc Cty 479 Hòa Bình cố tình chiếm đoạt số tiền của đối tác mà không trả như chúng tôi trình bày là sự việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175, Bộ luật hình sự 2015”.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

