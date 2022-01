Vụ cháy nhà khiến bố và con gái tử vong: Hiện trường có bình đựng xăng và can rượu

Tối 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào chiều tối 8/1 tại nhà anh Lê Trọng C. (SN 1982, trú tại phường Nguyên Bình, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa) khiến người này và con gái 3 tuổi tử vong.

Người thân dọn dẹp hiện trường vụ cháy. (Ảnh người dân cung cấp).

Sau vụ cháy, 2 người con khác của anh C. cũng bị bỏng. Trong đó người con trai lớn 10 tuổi bị bỏng ở 2 bàn chân nên được sơ cứu tại nhà. Người con gái nhỏ 7 tuổi bị bỏng nặng hơn với độ bỏng toàn thân. Trong đó vùng mặt cháu bé bị bỏng nhiều và nặng hơn. Hiện cháu bé đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.

Người dân đưa 2 nạn nhân tử vong về nhà để làm lễ mai táng. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Liên quan đến vụ cháy thương tâm này, lãnh đạo phường Nguyên Bình cho biết, gia đình nạn nhân C. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của địa bàn. Anh C. thường ngày làm nông nghiệp, đi cày thuê. Vợ anh C. là chị Hoàng Thị H. (SN 1990) làm công nhân khu công nghiệp.

Sau vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình. Các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp gia đình được khoản tiền hơn 50 triệu để gia đình lo chữa trị cho các nạn nhân.

Lãnh đạo phường Nguyên Bình cho biết thêm, qua thăm hỏi từ gia đình nạn nhân thì một ngày trước khi xảy vụ cháy gia đình anh C. có mua một can xăng về để chạy máy bơm nước.

... Cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện với độ bỏng toàn thân. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chiều 8/1, anh C. ở nhà để sửa máy cày. Chị H. sau đó đã đi mua dầu về cho chồng chạy máy cày. Tuy nhiên, trên đường đi chưa kịp về thì ở nhà xảy ra vụ cháy thương tâm khiến chồng và con gái của chị H. tử vong.

"Hiện trường vụ cháy là ở trong phòng ngủ nhỏ. Bên trong gần như bị cháy hết giường nệm, đồ dùng. Bên trong phòng còn có 1 can xăng và 1 can rượu nhưng không rõ bên trong có còn hay không. Sau vụ việc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã về khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng chưa có kết luận.

Thời điểm xảy ra vụ cháy thì không có người lớn nào ở nhà. Hiện giờ chỉ có bé 11 tuổi thì đang hoảng sợ, mọi người hỏi thì nói không rõ nên cũng chưa biết được nguyên nhân vụ cháy này là gì", lãnh đạo phường Nguyên Bình nói và cho biết, một số thông tin nói khi xảy ra cháy, 2 người con lớn 11 tuổi và 7 tuổi đã vào cứu bố và em nhưng không được nên mới bị bỏng.

Như đã đưa tin, khoảng 18h ngày 8/1, một vụ cháy xảy ra tại nhà phòng ngủ của gia đình anh Lê Trọng C. (SN 1982, trú phường Nguyên Bình, Thanh Hóa). Vụ cháy đã khiến anh C. và 3 con 11 tuổi, 6 tuổi và 3 tuổi bị bỏng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau nhiều giờ cấp cứu, đến rạng sáng 9/1, anh C. đã tử vong. Trưa cùng ngày, con gái 3 tuổi của anh C. cũng tử vong vì vết thương quá nặng. Hiện một cháu bé 7 tuổi bị bỏng nặng toàn thân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tác giả: Quỳnh Lưu

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ