Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ: Người dân vẫn bủn rủn khi kể lại lúc đưa các nạn nhân ra ngoài

Chiều 31/10, khắp các nẻo đường, từ quán trà đá cho tới những người đi đổ xăng ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc 3 người con gái đốt nhà mẹ đẻ ở thôn Thiên Lộc.

Bà H. (sinh sống gần căn nhà xảy ra sự việc) cho biết, sáng nào bà cũng dậy từ rất sớm để quét nhà, quét sân và chuẩn bị bữa sáng cho các cháu.

"Khoảng 5h sáng hôm 30/10, tôi thấy một chiếc máy cẩu màu vàng đỗ trước cửa nhà bà Đ., sau khoảng mấy phút thì chiếc máy cẩu này đã dùi vào tường rào nhà bà Đ. 2 lần dưới sự chỉ đạo của con gái bà Đ. Khi bà Đ. ra can ngăn thì 2 bên đã xảy ra lời qua tiếng lại. Phải đến khi hàng xóm giải thích đây là nhà của bà Đ. thì người lái máy cẩu mới chịu xin lỗi và rời đi...", bà H. kể lại.

Theo bà H. nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do người con gái thứ 3 của bà Đ. đã thuê máy cẩu đến, với ý định đập phá chiếc tường rào của gia đình bà Đ.

"Chuyện của gia đình bà Đ. cả làng này không còn ai lạ gì. Bà ấy có 2 miếng đất, nhưng có đến 4 người con nên việc phân chia tài sản đã gặp nhiều rắc rối. 3 người con gái có lẽ vì không hài lòng với cách chia của bà Đ. nên đã đứng về 1 phe và liên tục tìm đến bà Đ. để gây sự...

Trước đây, vợ chồng bà Đ. cùng 4 người con (3 gái, 1 trai) sinh sống trong một căn nhà cấp 4, căn nhà từ thời các cụ để lại. Mãi sau này, hai vợ chồng bà Đ. mua thêm 1 miếng đất ngoài mặt đường, sau đó cậu con trai đã xây một căn nhà trên mảnh đất này. Thời điểm xây nhà, chồng bà Đ. đã mất, còn mấy cô con gái đều đã đi lấy chồng.

Gần đây, bà Đ. muốn chia thừa kế cho con trai mảnh đất mà vợ chồng bà đã mua. Còn 3 cô con gái sẽ hưởng phần đất từ thời các cụ để lại. Tuy nhiên cả 3 người con gái đều không đồng ý và liên tục đòi bà Đ. phải chia lại... Ý của 3 người con gái là sẽ phải được hưởng một phần đất ở miếng đất ngoài mặt đường. Còn miếng đất từ thời các cụ để lại thì sẽ không nhận... Từ đó dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình", bà H. nói

Có kế hoạch từ trước

Bà H. nói tiếp: "Hôm 29/10 (ngày giỗ chồng bà Đ.) mấy người con gái bà Đ. lại cãi nhau với mẹ của mình. Các cô ấy còn nói với bà Đ. là, nếu không chia lại tài sản (đất đai) thì sẽ đập tường, đốt cái nhà này... Không ngờ đến hôm sau, mấy người con bà Đ. làm thật.

Khoảng 9h sáng ngày 30/10, mấy mẹ con bà Đ. đang cãi nhau ngoài sân thì mấy cô con gái bất ngờ kéo bà Đ. vào trong rồi đổ xăng xuống nền nhà đốt. Khi người dân khống chế được ngọn lửa, định đưa mấy mẹ con bà Đ. ra ngoài, nhưng cũng rất khó khăn. Nhiều người phải vần nạn nhân lên chiếc chăn bông, sau đó đưa lên ô tô. Chứ dùng tay không, không bám được vào người, vì phần da các nạn nhân đều bị bong tróc do lửa cháy. Dùng tay không chạm vào bị trơn tuột... Giờ nghĩ lại cảnh đó tôi vẫn bủn rủn chân tay".

Theo người dân thôn Thiên Lộc, trước đây vợ chồng bà Đ. chỉ làm nông nghiệp. Thời điểm gia đình bà Đ. mua mảnh đất này thì giá đất vẫn còn rất rẻ, chưa sốt như hiện tại.

"Hôm qua và sáng nay, công an về rất nhiều. Họ đã trích xuất camera an ninh của gia đình để điều tra. Theo đánh giá của tôi thì 2 chiếc camera của gia đình bà Đ. có thể ghi lại được gần như toàn cảnh sự việc... Sau khi công an rời đi, tôi thấy họ thu giữ chiếc can chứa xăng mà cô con gái đổ ra sàn nhà đốt và 2 vật (hình giống cái búa)", một người dân thôn Thiên Lộc chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải liên quan vụ phân chia đất cho các con bà Đ. Trong đó, phần đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một phần đất trong ngõ. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.

Tuy nhiên, khoảng 9h sáng 30/10, 3 người con gái của bà đã đến nhà mẹ đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Bà Đ. không đồng ý vì mảnh đất đó đã được phân chia. Bức xúc vì mẹ không làm theo ý muốn, 3 người con gái bà Đ. đã mua một can xăng đổ vào nền nhà của mẹ rồi châm lửa. Hậu quả khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị bỏng nhẹ nên sơ cứu ở nhà.

