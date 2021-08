Vinamilk trao tặng sản phẩm dinh dưỡng Sure Prevent cho 50 bệnh viện tuyến đầu

Vào những ngày đầu tháng 8, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục hành trình trao tặng 2000 sản phẩm sản phẩm sữa dinh dưỡng Sure Prevent Gold đến bệnh nhân nặng điều trị Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16. Đây là trung tâm hồi sức do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách với quy mô 500 giường. Vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch Covid-19 của TP Hồ Chí Minh tại thời điểm này là làm thế nào để cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong. Do vậy, việc sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ sự phục hồi sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân nặng là hết sức cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 của Thành phố.

Hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng Sure Prevent Gold và Sure Diecerna được Vinamilk trao tặng cho 50 bệnh viện tuyến đầu trên cả nước



Sản phẩm Sure Prevent Gold mà Vinamilk trao tặng có dạng chai, được bổ sung 29 vitamin khoáng chất thiết yếu và chiết xuất mầm bông cải xanh giàu Glucoraphanin được chứng minh lâm sàng, giúp tăng cường sức đề kháng và phục hồi sức khỏe tổng thể, đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân cao tuổi, hiện đang được điều trị Covid-19.

Đặc biệt, vào đợt này, công ty còn trao tặng hàng trăm hộp sữa Sure Diecerna, dinh dưỡng chuyên biệt cho các bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền như tiểu đường, giúp hỗ trợ hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Sản phẩm Sure Diecerna được phát triển trên nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng sức khỏe của người cao tuổi, với chỉ số GI rất thấp (GI=27.6), phù hợp với người cao tuổi đang bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, Sure Diecerna còn được bổ sung 29 vitamin và khoáng chất thiết yếu khác, giúp phục hồi sức khoẻ cho bệnh nhân.

Sản phẩm sữa Sure Prevent Gold được bổ sung 29 vitamin khoáng chất thiết yếu và chiết xuất mầm bông cải xanh giàu Glucoraphanin sẽ giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân cao tuổi, hiện đang được điều trị Covid-19.

Trước đó, nhãn hàng đã cùng đồng hành trao tặng sản phẩm dinh dưỡng Sure Prevent Gold đến hơn 10.000 nhân viên y tế tại hơn 50 bệnh viện trên cả nước, nhằm giúp tăng cường hệ miễn dịch và tiếp lửa cho lực lượng y tế tuyến đầu với lời chúc “Tuyến đầu khỏe mạnh, vì Việt Nam khỏe mạnh”

Các sản phẩm Sure Prevent Gold hỗ trợ các bệnh nhân lực lượng y tế tuyến đầu không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng, mà còn bảo đảm an toàn thực phẩm, phù hợp với qui định phòng chống dịch tại các bệnh viện trên cả nước với bao bì dạng chai tiện lợi, dễ uống cùng hương vị thơm ngon.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Tp. Hà Nội), hiện điều trị khoảng 170 bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, vì vậy, áp lực và cường độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện rất lớn. Tiếp nhận những món quà từ Vinamilk, Bác sĩ Nguyễn Văn Học, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đức Giang chia sẻ: “Để đảm bảo nguồn năng lượng trong thời gian điều trị bệnh nhân Covid, ngoài chế độ dinh dưỡng hàng ngày thì việc được hỗ trợ bổ sung vitamin, khoáng chất, sữa, hoa quả từ bệnh viện, các nhà hảo tâm cũng là nguồn động lực về tinh thần với nhân viên y tế chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các tập đoàn dành cho đội ngũ nhân viên y tế. Hy vọng cùng nhau, chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân.”

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 là một trong nhiều bệnh viện tuyến đầu điều trị covid-19 được Vinamilk hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng trong đợt này.

Chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu cũng đã được Vinamilk tổ chức thực hiện đồng loạt tại nhiều bệnh viện cả nước như Bệnh viện Việt Đức (Tp. Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ (Tp. Đà Nẵng), Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ… Tại TP. HCM, địa phương hiện là điểm nóng về dịch, Vinamilk cũng hỗ trợ gần 100.000 sản phẩm tại 15 bệnh viện điều trị, bệnh viện thu dung, dã chiến, các điểm cần hỗ trợ của thành phố.

