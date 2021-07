Việt Nam ghi nhận thêm 330 ca mắc COVID-19 trong buổi trưa 3/7

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Theo Bộ Y tế, từ 6h đến 12h ngày 3/7, Việt Nam ghi nhận thêm 330 ca mắc mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 329 ca ghi nhận trong nước.

329 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắc Lắk (1); trong đó 280 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Có 13/52 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 6 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Nam Định, Quảng Nam, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam có 7.399 ca đã khỏi bệnh, 11.207 ca đang điều trị và 84 ca tử vong.

Cả nước có 18.690 ca mắc, trong đó có 1.837 ca nhập cảnh và 16.853 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 15.283 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.275.053 xét nghiệm cho 7.805.850 lượt người.

Tính đến 16 giờ ngày 2/7/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.842.646 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 214.405 người./.

Khánh Hòa: 1 ca

1 ca bệnh (BN18361) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN14249, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 01/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Phú Yên: 12 ca

12 ca bệnh (BN18362, BN18366, BN18382, BN18389-BN18393, BN18395-BN18398) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 01-02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Long An: 2 ca

- 2 ca bệnh (BN18363, BN18364) ghi nhận tại tỉnh Long An: 1 ca trong khu vực đã được phong tỏa, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: 12 ca

12 ca bệnh (BN18365, BN18367-BN18377) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: 7 ca

7 ca bệnh (BN18378-BN18381, BN18383-BN18385) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2-3/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: 3 ca

3 ca bệnh (BN18386-BN18388) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 2 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp, 1 ca là F1 của BN17948. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Bạc Liêu: 1 ca

1 ca bệnh (BN18394) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; có tiền sử đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Bắc Ninh: 1 ca

1 ca bệnh (BN18399) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là F1 của BN15475, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước: 1 ca

1 ca bệnh (BN18400) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: nam, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; có tiền sử đi về chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: 32 ca

32 ca bệnh (BN18401-BN18432) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1; 14 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 8 liên quan đến Công ty tại Thị xã Bến Cát; 1 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thuận An; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh: 249 ca

249 ca bệnh (BN18433-BN18582, BN18591-BN18689) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 206 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lâm Đồng: 4 ca

4 ca bệnh (BN18583, BN18586-BN18588) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh: 2 ca

2 ca bệnh (BN18584-BN18585) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

An Giang: 1 ca

1 ca bệnh (BN18589) ghi nhận tại tỉnh An Giang: nam, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là F1 của BN17600, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 01/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đắk Lắk: 1 ca

1 ca bệnh (BN18690) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, là F1 của BN15921 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

1 ca bệnh (BN18590) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 72 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 28/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tình hình điều trị

Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 (260 ca), lần 2 (138 ca), lần 3 (89 ca).

Số ca tử vong là 84 ca. Số ca điều trị khỏi là 7.395 ca./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn