Vì sao Vũ "nhôm" phải nhờ thầy phong thủy giúp đưa hối lộ?

Theo kết luận điều tra, Hồ Hữu Hòa (SN 1984, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) là người có trình độ đại học, có nhiều năm hành nghề phong thủy, tâm linh nên bị can có mối quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, trong đó có lãnh đạo của Tổng cục Tình báo (Bộ Công an).

Tháng 8/2017, do biết được Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khi đó là cán bộ Tổng cục Tình báo Bộ Công an) đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệu tập làm việc trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" liên quan đến nhiều tài liệu bí mật nhà nước bị phát tán trên mạng xã hội.

Bị can Vũ "nhôm".



Khi Hòa đến nhà nghe Vũ nói "anh đang khó khăn về mặt pháp luật"; "em có biết anh N.D.L. ở Tổng cục V không"; "Hòa có thể kết nối cho anh gặp anh L. được không". Hòa đã nêu ra những thông tin không thuận lợi cho Vũ, như: "chắc anh L. không gặp anh vì anh đang bị Cơ quan điều tra làm việc"; "anh Vũ nên cho anh L. một ít..."; anh muốn công việc thuận lợi thì nên gặp và quan hệ với anh L. để giúp đỡ";...để từ đó Vũ phải nhờ Hòa kết nối gặp ông L. nhờ giúp đỡ Vũ trong khi đang bị Cơ quan điều tra xác minh và dư luận xã hội phản ánh với nhiều bài viết liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ làm chủ tịch.

"Hòa đã giúp cho Vũ kết nối, liên lạc với ông L.. Để từ đó, ngày 16/8/2017, Vũ phải đưa số tiền 5 tỷ đồng cho ông Luân, sau đó Luân đưa cho Hòa để Hòa chuyển cho ông L. thông qua ông Tuấn Anh", kết luận điều tra cho biết.

Tại các biên bản tự khai, biên bản ghi lời khai ngày 21/5/2018, Hòa đoán rằng gói quà là tiền với số lượng khoảng 9-10 tỷ đồng. Bản tự khai, biên bản ghi lời khai ngày 4/6/2018, Hòa đoán túi quà là tiền vì Vũ nói muốn ủng hộ tiền ông L.

Đến ngày 12/3/2019, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Hòa phủ nhận toàn bộ những bản lời khai trước đây và viết đơn kêu oan, đổ lỗi là do điều tra viên xúi giục, mớm cung, bức cung, hướng dẫn khai báo, tạo dựng chứng cứ giả để buộc tội Hòa.

Theo kết luận điều tra, điều tra viên thi hành bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở thu giữ tài sản, niêm phong căn hộ được lập biên bản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng Hòa vu khống cho các điều tra viên là cướp tài sản, không lập biên bản khi thi hành lệnh... Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra cho xem các biên bản có chữ ký và kết luận giám định không thể chối cãi được thì Hòa lại khai rằng, không nhớ là có ký hay không, không xác định được có phải là chữ ký của Hòa hay không?

...

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho biết, đến nay, Hòa đã thừa nhận là có sai phạm trong việc kết nối nhận quà của Vũ và chuyển quà cho ông L.

"Hòa vẫn chưa thành khẩn khai báo về những hành vi sai phạm của mình, cho rằng việc sai phạm đó là sự kiện bất ngờ, không thể thấy được hậu quả và bị tác động, thúc ép bởi Vũ và ông L.. Đồng thời, Hòa đổ lỗi cho điều tra viên mớm cung, hướng dẫn, xúi giục khai báo không đúng sự thật nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh và cho rằng Hòa không có tội", kết luận điều tra viết.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Hồ Hữu Hòa đủ yếu tố cấu thành tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, bởi: Hòa đã kết nối, tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" giao tiếp với ông L. và trực tiếp nhận túi quà chứa 5 tỷ đồng của Vũ để chuyển cho ông L. thông qua ông Tuấn Anh.

Tuy nhiên, ông L. chỉ khai là nhận chai rượu, hộp xì-gà, không biết nhãn hiện loại gì; không biết giá trị chai rượu, hộp xì - gà và không biết hiện nay chai rượu, hộp xì - gà để ở đâu.

Ông L. cho rằng, việc nhận quà là rượu, thuốc lá và thuốc lá xì - gà của Phan Văn Anh Vũ không phải là vật chất chi phối được cá nhân...

Hành vi trên của ông L. có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, của ngành công an, nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, bởi: Hiện nay chưa làm rõ được túi quà của Vũ "nhôm" cho ông L. là đồ vật, tài sản gì và giá trị túi quà. Do đã hết thời hạn điều tra, Cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) xem xét, xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền đối với ông L.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (SN 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365, khoản 4 - Bộ luật hình sự năm 2015.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí