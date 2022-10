Vì sao Hà Tĩnh chưa có hướng dẫn thu học phí theo Nghị định 81

Một lãnh đạo trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến nay nhà trường chưa triển khai thu học phí năm học 2022 - 2023 do đang chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên.

“Quy định mới về học phí đã được Chính phủ ban hành nhưng địa phương chưa hướng dẫn thực hiện nên cơ sở giáo dục chưa thu” – nhà giáo nói trên cho biết.

Vào ngày 27.8.2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực từ ngày ngày 15.10.2021, thay thế Nghị định 86/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí. Theo đó, trên cơ sở khung học phí cho từng cập học, HĐND tỉnh quy định cụ thể về mức học phí áp dụng cho năm học 2022 – 2023 trở đi.

Tuy nhiên đến nay, tỉnh Hà Tĩnh chưa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 81/2021.

Được biết, tại kì họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 7.2022 vừa qua, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh đã trình dự thảo mức thu học phí năm 2022 - 2023 bằng mức sàn của Nghị định 81 nhưng do đang có phản biện nên sau đó đang dừng lại chưa ban hành.

Còn tại Nghệ An, vào ngày 14.7.2022, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 14 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 81.

Tỉnh Nghệ An đã áp dụng mức học phí thấp nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 81, quy định thu học phí theo hộ khẩu của học sinh. Cụ thể, cùng học một lớp – một trường, nhưng học sinh có hộ khẩu khu vực nông thôn đóng mức học phí thấp hơn học sinh có hộ khẩu tại khu vực thành thị.

Trong khi đó, tại Hà Nội, vào ngày 12.9.2022, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 17 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, trong đó quy định thu học phí theo địa bàn của cơ sở giáo dục. Theo đó, cùng một trường thì học sinh đóng học phí mức như nhau, không căn cứ theo hộ khẩu thường trú của học sinh.

TP Hà Nội cũng áp dụng mức thu mức học phí thấp nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 81/2021.

Được biết, có một số địa phương khác cũng áp dụng hình thức thu học phí theo hộ khẩu thường trú, và một số địa phương khác lại áp dụng thu theo thu học phí theo địa bàn của cơ sở giáo dục.

