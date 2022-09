Vẻ đẹp mê hoặc của thánh đường bằng đá ở Nghệ An

Thánh đường đá trăm tuổi

Nhắc tới các thánh đường nổi tiếng ở Nghệ An, không thể bỏ qua thánh đường bằng đá Bảo Nham (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Đây là một trong những thánh đường lớn nhất tại Nghệ An và được mệnh danh là một trong những thánh đường đẹp nhất ở đây. Được xây dựng từ năm 1888, trên khuôn viên rộng hơn 7.000m2, thánh đường trải qua 6 năm xây dựng, năm 1904, ngôi thánh đường này chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tòa giáo đường này trở thành một phần không thể thiếu của mảnh đất Yên Thành và cũng là nơi sinh hoạt tâm linh của hầu hết các giáo dân trong vùng.

Tòa thánh đường Bảo Nham là công trình bằng đá nổi tiếng ở Nghệ An. Nhà thờ cao 28m, dài 37m được xây dựng theo kiến trúc Gothic Pháp từ hơn 100 năm trước. Điểm nhấn ở giáo đường này còn là lèn đá tự nhiên được xây dựng, trang trí rất cầu kì, công phu.

Khu thánh đường Bảo Nham là công trình xây dựng hoàn toàn bằng đá lấy từ vùng núi Thanh Hoá. Từng viên đá sau khi được vận chuyển về đều được cắt gọt tỉ mỉ thành hình chữ nhật với kích thước khác nhau để xây dựng nên ngôi thánh đường độc đáo hoàn toàn bằng đá này. Từng viên đá sau khi khai thác sẽ được cắt ra theo kích thước tiêu chuẩn và vận chuyển bằng đường thủy về Yên Thành, Nghệ An xây dựng. Những tảng đá này sau khi được tập kết về địa điểm xây dựng sẽ phải trải qua một công đoạn đẽo, gọt rất tỉ mỉ, sau đó mới được dùng để xây dựng lên tòa thánh đồ sộ này.

Tổng thể nhà thờ có quy mô khá đồ sộ, với điểm nhấn là chiếc cột thu lôi có hình một con gà, được làm bằng chất liệu hợp kim antimon với khả năng xoay theo chiều gió. Phía trước nhà thờ là hai cổng chào, bên trên có đặt hai con sư tử bằng đá được chạm khắc tinh tế. Bên cạnh đó, trên phần gờ của các mái nhà thờ còn có 24 tháp nhỏ, được làm bằng bằng đá cao 2.5m. Hệ thống tháp chuông của nhà thờ cũng rất đặc biệt với ba quả chuông được làm bằng đồng, có trọng lượng lần lượt là 800kg, 400kg và 180kg. Đây cũng chính là quà tặng mà em gái của linh mục Adolphe Klinglé tặng cho nhà thờ sau khi hoàn thành.

Trên đỉnh tháp có đặt một con gà được làm bằng hợp kim antimony có thể xoay theo chiều gió.

Không gian bên trong nhà thờ Giáo xứ Bảo Nham rất hút khách bằng vẻ đẹp trang nghiêm, tráng lệ với hình ảnh mái vòm nhọn hình bán viên. Còn ô cửa sổ bằng kính của tòa thánh đường được họa những bức tranh mang chủ đề tôn giáo, hình các thánh và tông đồ Thiên Chúa giáo với nhiều màu sắc lung linh, huyền ảo dưới ánh mặt trời. Vẻ ngoài trang nhã, thanh cao thoát tục, hoạ tiết trang trí tinh tế của toà thánh đường không chỉ là điểm đến tôn giáo của người dân địa phương mà còn là nơi thu hút khách thập phương tới tham quan.

Theo người dân địa phương, trước đây có một vị linh mục người Pháp tên là Adolphe Klinglé tới để truyền đạo. Khi đến đây đã chọn Bảo Nham làm nơi xây dựng ngôi thánh đường này, cho nên nhà thờ được xây dựng theo mô hình nhà thờ Luoxo, kiến trúc Gothic Pháp.

Điểm đến ấn tượng

Nằm bên tòa thành đường độc đáo này còn có lèn đá Bảo Nham. Tại đây, lèn đá gắn liền với những câu chuyện về tín ngưỡng được truyền tai nhau qua bao thế hệ giáo dân ở địa phương. Để có thể lên được đỉnh của Lèn đá Bảo Nham, cần phải di chuyển qua 171 bậc thang uốn nhẹ hình chữ S, có hình dáng như một chú rồng oai phong, đang vặn mình bám lấy khuôn viên lèn đá. Hệ thống bậc thang độc đáo này được Cha Phêrô Nguyễn Văn Hanh thiết kế và xây dựng trong 3 năm từ 1947 đến 1950.

Cung đường đi xuống phía sau lèn đá cũng có hình dáng như một chiếc đuôi rồng với tổng 137 bậc, được cha Phêrô Nguyễn Văn Duyệt thiết kế và xây dựng vào năm 2000. Di chuyển lên bậc thang thứ 90, hiện ra trước mắt du khách là hang đá bán lộ thiên được đặt tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Bước xuống bậc thứ 69 là vườn thánh với khuôn viên có hồ nước và nhiều loại cây cối xanh tươi. Qua nhiều biến thiên của lịch sử, nhà thờ đá Bảo Nham ngày nay vẫn giữ được nét uy nghiêm, kiến trúc đồ sộ với nhiều giá trị lịch sử tín ngưỡng lâu đời.

Nằm bên tòa thành đường độc đáo này còn có lèn đá Bảo Nham.

...

Không chỉ là những công trình tôn giáo với kiến trúc độc đáo, hấp dẫn du khách nơi đây còn là điểm sáng về những giáo họ, giáo xứ bình yên. Bí thư đảng ủy xã Bảo Thành ông Hồ Xuân Văn cho hay, chủ trương xây dựng nhà thờ đá Bảo Nham thành điểm du lịch hấp dẫn của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thành và rất được bà con giáo dân giáo xứ Bảo Nham đồng tình, hưởng ứng.

Theo bà con giáo dân nơi đây, giáo xứ Bảo Nham hút du khách còn là ở đạo đức, trách nhiệm của Linh mục quản xứ Nguyễn Xuân Hoàng. Lãnh đạo xã Bảo Thành đã rất vui khi đề cập đến những phần việc mà Linh mục Hoàng đã và đang làm. Những năm qua, các phần việc mà chính quyền xã Bảo Thành triển khai như dồn điền đổi thửa, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các tiêu chí của nông thôn mới… rất được Linh mục Nguyễn Xuân Hoàng đồng tình, ủng hộ và vận động các giao dân tham gia có trách nhiệm.

Theo uỷ ban nhân dân xã Bảo Thành, giáo xứ Bảo Nham hiện có 800 hộ, có 7/8 xóm có đồng bào giáo dân sinh sống, chiếm tỉ lệ 42-44%. Đời sống đồng bào giáo dân ngày càng no ấm, phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo ở Bảo Thành hiện chưa đến 1%, những chính sách của của nhà nước được bà con giáo dân thực hiện nghiêm túc… Ở giáo xứ Bảo Nham, dưới sự quan tâm của Linh mục Nguyễn Xuân Hoàng, chính quyền xã Bảo Thành đã phối hợp với giáo xứ để thành lập 2 câu lạc bộ “gia đình trẻ chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế”. Vào các ngày lễ của như tết độc lập, lễ Noel, tết nguyên đán… hội đồng mục vụ giáo xứ đã phối hợp tốt với chính quyền để đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vui lễ, đón tết đầm ấm, an toàn.

Linh mục quản xứ giáo xứ Bảo Nham Nguyễn Xuân Hoàng rất có trách nhiệm với cộng đồng giáo dân, với những việc của làng, của xóm. Kể từ khi về làm quản xứ, cuộc sống bà con giáo dân ngày càng phát triển, đời sống tinh thân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, linh mục và hội đồng mục vụ giáo xứ đã phối hợp tốt, có trách nhiệm với chính quyền địa phương trong thực hiện các phần việc giữa đạo và đời - Ông Hồ Xuân Văn cho biết thêm.

Một số hình ảnh Nhà thờ đá Bảo Nam.



Hệ thống tháp chuông của nhà thờ bao gồm 3 quả chuông được làm bằng đồng với trọng lượng lần lượt là 800kg, 400kg và 180kg.

Nhà thờ được thiết kế theo kiểu Gothic, lấy nguyên mẫu từ một nhà thờ của Pháp

Bên trong thánh đường là vẻ đẹp trang nghiêm, tráng lệ với hình ảnh mái vòm nhọn hình bán viên.

Từng ô cửa sổ bằng kính được họa những bức tranh mang biểu tượng và hình các vị thánh Công giáo được bố trí dọc hai bên hông nhà thờ tạo thêm điểm nhấn cho ngôi thánh đường này.

Đường lên đỉnh lèn đi giữa những khối đá nhô ra với muôn hình kỳ thú

Giữa lèn đá là một hang đá bán lộ thiên cao 6m, rộng 5.4m được người dân tôn tạo làm nơi thờ Đức Mẹ

Được xem là ngôi thánh đường bằng đá độc nhất xứ Nghệ, nhà thờ đá Bảo Nham trở thành điểm tham quan, check-in của nhiều người dân khi có dịp ghé qua địa phương này.





Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: dantoctongiao.congthuong.vn