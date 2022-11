'Uớc mơ cho con' cơ hội điều trị u máu, bớt máu miễn phí cho trẻ em nghèo

Chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các phụ huynh có con không may bị u máu bẩm sinh. Khi tham gia chương trình, tất cả các hồ sơ đăng ký đều có cơ hội được hỗ trợ 100% chi phí điều trị hoặc nhận ưu đãi 15%, 30%, 50% chi phí điều trị cùng các phần quà giá trị khác lên đến 1 tỷ đồng.

TS.BSCKII Nguyễn Hoài Nam giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tham gia chương trình Ước mơ cho em mùa 2

Trong sáng ngày 12/11, hàng chục cha mẹ ở khắp các huyện thành trong tỉnh như Tương Dương, Con Cuông, Diễn Châu, Hưng Nguyên… có con mắc u máu bẩm sinh đã đưa các bé đến bệnh viện tham gia chương trình. Chị B.T.L. mẹ của bé B.T.V.H. (27 tháng) trú Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An bị u máu cho biết, vợ chồng anh chị biết đến chương trình qua mạng xã hội. Do nhà đông con, hoàn cảnh khó khăn nên dù thương nhưng anh chị vẫn chưa thể điều trị cho con. Khi biết đến chương trình, anh chị lập tức đăng ký tham gia và sáng nay cả nhà đã vượt quãng đường hơn 60km vào TP. Vinh để tham dự.

Rất nhiều bố mẹ có con không may bị u máu bẩm sinh đã đưa con đến tham gia chương trình Ước mơ cho em mùa 2

“Từ lúc sinh con ra, thấy mặt con đỏ ửng, cứ nghĩ con bị dị ứng sữa vài bữa sẽ hết. Thế nhưng, mấy ngày sau vết đỏ vẫn nguyên, tôi đưa con đi khám thì được kết luận cháu bị u máu. Lúc đó vợ chồng tôi rất buồn, nhìn con lớn lên từng ngày, vết đỏ càng hiện rõ mà thương. Giờ đây chỉ mong nhờ chương trình để cháu có cơ hội điều trị, được trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác”, chị L. chia sẻ.

Bé L.C.Đ.T (3 tuổi) trú ở Hưng Nguyên, Nghệ An theo bố đến tham gia chương trình Ước mơ cho em mùa 2

Cũng như chị L., anh L.C.T. trú xã Xuân Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đưa con trai là cháu L.C.Đ.T. (3 tuổi) đến tham gia chương trình. Bé T. là con thứ 3 trong gia đình. So với các bé khác thì vết u máu của T. đậm hơn và còn lan vào cả mắt. Nhìn con trai hồn nhiên đùa nghịch, anh T. thương đến nghẹn ngào. Không may mang trong mình căn bệnh u máu để khuôn mặt cháu không được bình thường như các bạn. “Chỉ mong mùa 2 này con sẽ có cơ hội được chữa trị, để sớm lấy lại khuôn mặt bình thường như các bạn cùng trang lứa”, anh T. tâm sự.

Bé B.T.V.H (27 tháng) trú Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An theo bố mẹ vào tham gia chương trình

Chương trình Ước mơ cho em mùa 2 trao giải cho các bé

Trước đó, chương trình “Ước mơ cho con” mùa 1 được tổ chức vào tháng 4/2021 đã mang lại thành công hơn cả mong đợi. Chương trình đã mang về hơn 200 lượt đăng ký và điều trị thành công cho hơn 170 trường hợp. Đến hiện tại, rất nhiều hồ sơ của các bé mắc u máu đã gửi về Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Trong số này, nhiều bé bị tình trạng rất nặng, vết bớt lan rộng sẫm màu, và có những bé hoàn cảnh rất khó khăn.

Xuyên suốt chương trình, những thắc mắc, phân vân của các bố mẹ khi có con không may bị u máu đã được các bác sỹ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình giải đáp cặn kẽ. Tất cả mọi người đều rất vui khi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình có một chương trình rất nhân văn và ý nghĩa. “Với những gia đình khó khăn như chúng tôi việc điều trị cho con là điều khó chi trả nổi, may mắn bệnh viện đã có chương trình hỗ trợ để các con có cơ hội được điều trị”, chị L. mẹ bé B.T.V.H. chia sẻ thêm.

Bé C.T.D.L. 15 tháng may mắn nhận được gói hỗ trợ 100% chi phí điều trị

Trong sáng nay, chương trình cũng đã trao suất miễn phí 100% chi phí điều trị cho bé C.T.D.L. Các suất hỗ trợ 50%, 30% chi phí điều trị cũng đã được trao cho các bé may mắn. Bên cạnh đó, tất cả những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình đều được hỗ trợ 15% chi phí điều trị.

Những năm qua, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã và đang là địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín được nhiều người tin tưởng tìm đến. Hiện tại, Khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hiện đang sở hữu máy Vbeam perfecta “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị u máu, bớt máu được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn.

Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là đơn vị tiên phong và duy nhất ứng dụng công nghệ Laser Vbeam tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Công nghệ hiện đại trong điều trị u máu, bớt máu với những ưu điểm vượt trội: Hiệu quả cao từ 90-95% (cao nhất trong các công nghệ trị u máu); Không gây xâm lấn và tổn thương tại các vùng da xung quanh; Không cần nghỉ dưỡng, thời gian điều trị nhanh chóng; Phù hợp với tất cả các loại da và tình trạng u máu khác nhau. Công nghệ hiện đại, máy móc tiên tiến, đội ngũ y bác sỹ dày dặn kinh nghiệm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An sẽ mang lại cho các bé bị U máu một phác đồ điều trị an toàn và hiệu quả nhất.

Mọi chi tiết về chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ xin liên hệ: Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An Địa chỉ: Số 138 Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An. Số điện thoại văn phòng khoa: 0818.37.5656 / 0816.37.5656 Email: [email protected] Fb: https://www.facebook.com/thammybvctchna/ Website: https://thammybvctchna.vn

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn