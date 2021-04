Truy tìm tung tích nạn nhân từ bộ xương không còn nguyên vẹn dạt vào bãi biển ở Nghệ An

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang truy tìm tung tích nạn nhân, liên quan đến vụ việc phát hiện bộ xương người không còn nguyên vẹn dạt vào bãi biển tại địa phương.

Chiếc áo thu đông mà nạn nhân mặc phía trong.



Theo đó, vào khoảng 9h ngày 9/4, tại khu vực cảng Visai của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thuộc xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tổ tuần tra an ninh của công ty phát hiện một hộp xương sọ người, một số đốt xương rời và một chiếc áo phao bên trong có một số bộ phận xương người trôi dạt gần mép bờ biển. Sự việc sau đó đã được tổ an ninh của Công ty thông báo cho Công an huyện Nghi Lộc.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã thành lập hội đồng để tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường có một số đồ vật có đặc điểm như sau: 1 chiếc áo phao bên ngoài màu xanh, bên trong màu đen, có các dây thắt an toàn màu đen. Trên áo phao có dòng chữ “JAOMEL * FINEAY”. Bên trái phía trước áo phao có gắn một chiếc còi hiệu màu cam.

... Chiếc áo khoác của nạn nhân.



Bên trong áo phao là một chiếc áo khoác màu tím than, phía trong áo khoác có lông vũ màu nâu. Mở áo khoác màu tím than thấy bên trong là một áo khoác màu xanh da trời. Tiếp tục mở bên trong áo khoác màu xanh da trời là một chiếc áo thu đông dài tay màu nâu, mặt trước có các sọc ngang màu tím. Mở áo thu đông bên trong là một áo thu đông khác màu xám phía trước có dòng chữ “MC”, ống tay kẻ ca rô nhiều màu. Tiếp tục mở bên trong cùng là một áo thu đông dài tay màu trắng. 1 chiếc ví gấp ngang màu đen kích thước 12cm x15 cm.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV