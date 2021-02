Truy tìm đôi nam nữ nghi liên quan cái chết người đàn ông trong đêm

Hình ảnh hai nghi can được cơ quan công an trích xuất từ camera an ninh ở gần hiện trường



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo truy tìm hai nghi can liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị đâm chết.

Nghi can thứ nhất là nam thanh niên tuổi 25 -30, cao khoảng 1m65, dáng gầy, mặc áo dài tay màu tối, quần vải màu tối, đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai, đi xe Honda Air Blade màu xanh.

Đối tượng còn lại là nữ, tuổi khoảng 20, cao khoảng 1m50, vóc dáng nhỏ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc dài nhuộm màu vàng cam có thắt đuôi, mặc áo sơ mi màu tối, đi xe Honda Vision màu đỏ.

"Những người dân có thông tin liên quan đến hai nghi can nêu trên cần sớm cung cấp cho cơ quan công an qua đồng chí Trình Minh Hòa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, ĐT : 090.512.8695 hoặc đồng chí Nguyễn Đình Hoan – Trưởng Công an phường Vĩnh Phước, ĐT : 090.581.8168 để hỗ trợ hoạt động điều tra truy tìm thủ phạm. Những thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật, nếu có giá trị giúp cho cơ quan điều tra làm rõ vụ việc sẽ được khen thưởng", Công an tỉnh Khánh Hòa nêu.

Trước đó, đêm 5/2, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Lực (SN 1977) trú ở hẻm 153 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang nắm bất động bên lề đường Ngô Đến ở cách nhà khoảng 200m với vết thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa đến hiện trường, nhưng các y – bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra.

