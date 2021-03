Trường Rambo chụp ảnh nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ

Đối tượng đang bị công an huyện Hiệp Hòa, bắc Giang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản là Phạm Văn Trường (21 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Theo điều tra, đầu năm 2020, Trường dùng tài khoản Facebook có tên Trường Rambo kết bạn với chị H. (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và chủ động nhắn tin làm quen. Bốn tháng sau, hai người chính thức yêu nhau và do ở xa nên thường gọi video qua Facebook. Mỗi lần gọi bằng video nhạy cảm, Trường đều chụp ảnh lại.

Giữa tháng 3, gần một năm sau khi chia tay, do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định dùng ảnh "nóng" của người yêu cũ để tống tiền. Trường đe dọa nạn nhân nếu không chuyển 30 triệu đồng vào một số tài khoản ngân hàng do nam thanh niên này cung cấp thì sẽ công khai hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân.

Sau nhiều lần bị Trường dùng sim rác gọi đe dọa tinh thần, nạn nhân xin giảm xuống 20 triệu đồng và được đồng ý. Ngày 20/3, hai người hẹn nhau ở địa phận huyện Hiệp Hòa để nhận tiền và xóa hết hình ảnh.

Đến điểm hẹn, Trường đưa điện thoại iPhone 5S của mình cho bạn gái cũ xóa ảnh, video và nhận hơn 18 triệu đồng. Cùng lúc, anh ta bị cảnh sát bắt quả tang.

Kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn có hình ảnh nhạy cảm Trường gửi cho nạn nhân để đe dọa.

Mới đây công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi; ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi tương tự.

Đầu tháng 3/2021, Hiền có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Sau một thời gian qua lại, chị T. đòi chia tay vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình. Tuy nhiên Hiền không đồng ý và đe dọa nếu chị T. không đưa 200 triệu đồng, Hiền sẽ đăng những clip nhạy cảm giữa hai người lên mạng xã hội.

Sợ hãi, chị T. đồng ý chi tiền và hẹn Hiền đến một nhà nghỉ rồi đưa số tiền 200 triệu đồng. Mặc dù đã nhận tiền nhưng Hiền vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu chị T. phải đi theo mình nên nạn nhân đã trình báo công an.

