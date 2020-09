Trọng Hưng bị ném cà chua, tiếp tục khẳng định Âu Hà My dựng chuyện

Cách đây không lâu, cư dân mạng dậy sóng với màn tố người chồng tệ bạc, ngoại tình của nữ giảng viên nóng bỏng Âu Hà My. Theo bài đăng của nữ giảng viên, cô phải trải qua nhiều biến cố: bố mất, sẩy thai, chồng ngoại tình... Dù luôn một lòng chung thủy nhưng sự tệ bạc của chồng Trọng Hưng đã khiến cô phải lên tiếng trên mạng xã hội

Những tưởng vụ tố ngoại tình này đã lắng xuống nhưng mới đây Trọng Hưng đã đã có bài đăng lên trang cá nhân chính thức lên tiếng phủ nhận mọi sự. Theo bài đăng, anh thừa nhận bản thân đã sai khi có mối quan hệ mới khi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý. Tuy nhiên, anh phủ nhận việc vợ cũ sẩy thai, chuyện anh mắc nợ 1 tỷ và cho rằng clip Âu Hà My đăng tải bị cắt ghép…

Mới nhất, nam đạo diễn, diễn viên lại lên tiếng khẳng định thêm 1 lần nữa trên tờ Phụ nữ và Pháp luật những điều vợ cũ nói là sai sự thật.

Cụ thể, Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ rằng 2 vợ chồng bắt đầu có những bất đồng quan điểm về cuộc sống sau khi kết hôn không bao lâu. Vì không tìm được tiếng nói chung, cả 2 thường xuyên cãi vã, tình yêu cũng ngày càng ít dần. Đó là lý do chính dẫn tới việc 2 người quyết định chấm dứt hôn nhân.

Cho tới thời điểm quyết định ly hôn, không hề xuất hiện vấn đề gì liên quan tới người thứ 3. Nguyễn Trọng Hưng khẳng định điều này lại 1 lần nữa.

Anh cũng nói thêm thời điểm ly hôn chính xác là tháng 01/2020. Đây là kết quả cho những lục đục diễn ra liên tục trước đó.

Thời gian đó là khi cha Âu Hà My không may qua đời, vì thấy mẹ mình buồn bã, lại sống 1 mình nên Âu Hà My đã thuyết phục Nguyễn Trọng Hưng dọn về nhà mẹ đẻ ở chung.

Sau khoảng thời gian đầu sống với nhau hòa hợp thì bắt đầu có những cãi vã nổ ra, mâu thuẫn không thể tháo gỡ được nữa khi ngày càng có nhiều người can thiệp. Cuối cùng hôn nhân này chấm dứt vào ngày 26/08 như tờ giấy ly hôn mà Trọng Hưng đã đưa ra cho công chúng xem.

...

Nguyễn Trọng Hưng khẳng định việc Âu Hà My nói mình sảy thai, còn anh bạc bẽo, không thèm chăm sóc vợ trong lúc gian khó là sai sự thật. Trọng Hưng đưa ra bằng chứng là bệnh viện phụ sản Hà Nội lúc đó không có ca sảy thai nào có tên Âu Hà My cả.

Thêm nữa, mặc dù lúc đó chưa chính thức ly hôn, nhưng anh và Hà My đã sống ly thân từ khá lâu, nên không có chuyện Âu Hà My dính bầu.

Anh tiếp tục: "Tôi chưa từng vay tiền 1 ai, cũng không vay nhà vợ 1 đồng nào". Nguyễn Trọng Hưng bày tỏ anh không hiểu vì sao vợ cũ lại phải nói dối, cũng không biết mục đích của Âu Hà My là gì.

"Bản thân tôi cũng chủ quan khi chưa chính thức ly hôn đã đi tìm hiểu người khác, còn My sai ở đâu thì dần dần mọi người sẽ rõ. Cả hai chúng tôi đều có lỗi, tôi rất mong cô ấy cũng nhận ra những sai lầm để có thể kết thúc mọi chuyện" - Trọng Hưng nói.

Trọng Hưng cho biết anh rất suy sụp, mệt mỏi và đau buồn sau những chuyện xảy ra. Anh không muốn phải kiện tụng ai vì đó không phải mục đích của anh. Điều Trọng Hưng mong mỏi bây giờ chính là cuộc sống sớm trở lại yên bình như trước.

"Thậm chí tôi còn bị người khác ném cà chua vào mặt", Trọng Hưng kể, "Nếu My và gia đình My chủ động xin lỗi và đính chính lại thì đó là một điều rất tốt".

Nguyễn Trọng Hưng được biết đến với vai Trung - công tử nhà giàu ngang ngược, từ ghét chuyển sang yêu Hoài (Quỳnh Đan đóng) trong phim Đi qua mùa hạ của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Anh cũng từng đảm nhận vai Hưng "Chim én" trong phim Bộ tứ 10A8.

Vợ của Trọng Hưng tên Âu Hà My sinh năm 1994, là giảng viên khoa tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng nổi tiếng từ năm 2015 khi làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh của trường. Cô có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội bởi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Trước khi đến với Trọng Hưng, Âu Hà My từng yêu Hà Duy - con trai của diễn viên Hương Dung.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: Doisongplus.vn