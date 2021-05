Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ lý do ly hôn Bằng Kiều

Xuất hiện trong buổi livestream của ca sĩ Cam Thơ tại Mỹ, bàn về chuyện hôn nhân, ly hôn giữa các cặp vợ chồng, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ khi công khai lý do vì sao ly hôn giọng ca "Trái tim bên lề".

Cụ thể, trong lúc bạn bè bàn bạc về nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng tan vỡ, Trizzie Phương Trinh đã lấy chuyện của mình và ca sĩ Bằng Kiều làm ví dụ.

Trizzie Phương Trinh (ngoài cùng bên phải) tiết lộ nguyên nhân chia tay ca sĩ Bằng Kiều (Ảnh chụp màn hình).



Nữ ca sĩ nói: "Tôi và Bằng Kiều đều thấy quyết định ly dị nhau là quyết định đúng. Bằng Kiều từng trả lời phỏng vấn rằng: tôi là người mẹ tốt nhưng không phải người vợ vui.

Nói chung, cả tôi và Bằng Kiều đều không thấy vui với nhau vì không hợp nhiều thứ. Bằng Kiều thì suốt ngày ngồi ngắm cá. Có thể ngồi ngắm cá, cho cá ăn cả ngày không thấy chán. Còn tôi thấy việc ngắm rất chán. Cá có gì đâu mà ngắm?

Nhưng cốt lõi là chúng tôi không có thú vui chung. Có lẽ vì tôi lớn lên bên Mỹ nên sở thích của tôi khác. Vì sao Bằng Kiều bị gọi là "Kiều già"? Vì anh thích những gì già trước tuổi như: chăm cây bonsai, hút thuốc lào, suốt ngày ngồi ở sân vườn, xem cá bơi qua bơi lại, rồi đi ra đi vào.

Thú vui của tôi là thích đi xem concert của những ban nhạc ngày xưa tôi mê nhưng chưa được xem, Bằng Kiều lại không thích. Có lần tôi rủ Bằng Kiều đi xem concert, ông ấy lại bảo: "Anh biết nghệ sĩ đó là ai đâu mà đi". Thế là tôi lại phải đi xem một mình.

Ngược lại, mỗi lần nghe ai bán bonsai, dù ở rất xa nhưng Bằng Kiều vẫn lái xe đi. Ông ấy kêu tôi đi cùng nhưng tôi lại không đi. Vì đi lại phải bỏ con ở nhà. Mà con cái như thế, phải ở nhà chăm sóc nó chứ giờ lên xe ngồi mất cả tiếng đi, rồi một tiếng về chưa kể mấy tiếng xem cây. Tôi thấy phí thời gian. Thay vì mấy tiếng đi đi về về như thế, ở nhà chăm con thì hơn...

Hơn nữa, anh Bằng Kiều đi hát suốt, còn tôi thời gian phần lớn ở nhà chăm con nên cũng có nhu cầu khác nhau. Anh Kiều muốn ở nhà, còn tôi lại muốn ra ngoài thư giãn… Nói chung, sở thích của tôi và Bằng Kiều khác hẳn nhau".

Hình ảnh Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh trong ngày cưới.



Theo vợ cũ Bằng Kiều, vợ chồng sống với nhau cùng chung sở thích thì mới vui. "Tôi với Bằng Kiều ở với nhau không vui vì không chung sở thích. Tôi có một số người bạn cùng chung sở thích đi xem concert với mình và đi với nhau rất vui. Nói chung, tôi mê con hơn mê chồng", nữ ca sĩ chia sẻ.

...

Khi được hỏi liệu có bao giờ yếu lòng để trở về không, vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng: "Nhiều người nói muốn tôi và Bằng Kiều quay lại sum họp vì thấy 3 đứa con ngoan ngoãn, tôi và chồng cũ cũng rất thân thiện với nhau. Nhưng tôi nghĩ, sống như này vui hơn, tốt hơn. Bởi khi là vợ chồng, người này có quyền hạn, yêu cầu với người kia… lại trở lại những vấn đề cũ ngày xưa".

Trước đó, Bằng Kiều cũng khẳng định giữa anh và vợ cũ không có chuyện "quay lại" mà sẽ là những người bạn lâu dài.

"Tôi và Trizzie Phương Trinh như những người bạn đúng nghĩa, có thể chia sẻ, nói chuyện rất vô tư vì sợi dây kết nối là 3 đứa con. Quan niệm về cuộc sống của tôi và Trinh cũng giống nhau đó là ưu tiên hàng đầu là con. Những gì bất lợi cho con, chúng tôi đều cố gắng gạt sang bên.

Tôi luôn nói với các con: "Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhưng sống với mẹ, bố không vui". Về phía Phương Trinh cũng nói với các con: "Bố là người bố tuyệt vời nhưng là người chồng cũng không vui". Nên tụi nhỏ cũng hiểu. Chúng tôi sống trong không khí hiểu nhau, nên không có gì lấn cấn.

Rất nhiều người muốn tôi và Phương Trinh quay lại và hỏi còn tình cảm với nhau không? Nhưng chúng tôi đã vượt qua tình cảm bình thường, giờ hai người là những người bạn có trách nhiệm với nhau. Nếu Trinh cần gì trong công việc và cần sự giúp đỡ của mình và ngược lại, chúng tôi sẵn sàng... ưu tiên vì đó là mẹ của các con mình, người chăm sóc nuôi dạy các con rất tốt để chúng tôi có thể tự hào với những người xung quanh về những đứa con ngoan.

Chúng tôi trân trọng lẫn nhau. Người Mỹ có câu "Never say never" - đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng hiện tại tôi khẳng định không có chuyện tôi và Phương sẽ quay lại với nhau. Nhưng là những người bạn lâu dài là điều chắc chắn", Bằng Kiều nói.

Dù ly hôn nhưng Bằng Kiều và vợ cũ coi nhau như bạn bè, cùng chăm sóc các con. Mối quan hệ của Trizzie Phương và mẹ Bằng Kiều cũng rất tốt.



Về phía nghệ sĩ chèo Lưu Nga, mẹ Bằng Kiều cũng dành nhiều khen ngợi con dâu trong clip cựu người mẫu Đức Tiến mới chia sẻ: "Tôi cảm ơn Trizzie Phương Trinh là mẹ của 3 cháu tôi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn coi Trizzie là con, không là con dâu thì là con gái. Tôi rất thương Trizzie, thương lắm, cùng đàn bà với nhau mà. Tôi xót cho Trizzie lắm.

Cùng là đàn bà, tôi thông cảm và thương cho Trizzie. Công lao nuôi 3 đứa cháu của tôi lớn lắm. Bố chúng nó (Bằng Kiều- PV) chỉ biết đi kiếm tiền đem về thôi còn mẹ là người lo lắng cho các con đêm ngày, lúc ốm đau, vui buồn, rồi chuyện học hành… Làm sao tôi không cảm ơn, không thương Trizzie cho được.

Không chỉ cảm ơn, tôi còn phục Trizzie. Tôi nói, con giống mẹ ngày xưa, người đàn bà mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ thì Bằng Kiều không được như ngày nay…".

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: Báo Dân Trí