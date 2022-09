Triệu tập thợ hàn liên quan vụ cháy xưởng chăn đệm làm chết 3 mẹ con

Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn đệm khiến ba mẹ con tử vong, sáng 11/9, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do liên quan đến việc hàn xì (hàn điện), vì tại cơ sở này đang sửa chữa, cải tạo tại tầng 1.

Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn cần chờ vào kết quả điều tra, kết luận chính thức của công an.

"Vụ cháy xảy ra tại kho chăn ga của gia đình chị Vũ Thị V. (29 tuổi, trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai). Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 5 người, gồm 3 mẹ con và 2 thợ hàn xì. Đây là khu vực nhà kho được chủ nhà cơi nới ra để làm cơ sở kinh doanh", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, chiều 10/9, gia đình chị V. gọi thợ đến hàn, "bắn" thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn cắt bất cẩn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh.

Người thợ hàn đã thừa nhận thao tác bất cẩn của mình.

Hiện cơ quan công an đang cho khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Cảnh sát đưa các nạn nhân bị thương trong vụ việc đi cấp cứu (Ảnh: Hoàng Phan).



Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 10/9, trên địa bàn thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn.

Ngay khi nắm được thông tin vụ cháy, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu hỏa, cấp cứu người bị nạn.

Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng cho biết, khu vực xảy ra cháy có diện tích 300m2, gần sát khu dân cư. Tổ công tác đã nhanh chóng dập lửa và ngăn cháy lan.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Đám cháy thiêu rụi mọi đồ đạc trong nhà kho của nạn nhân (Ảnh: Hoàng Phan).



Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng có kết cấu mái tôn. Một phần mái tôn đổ sập. Đám cháy cũng ảnh hưởng đến ngôi nhà 3 tầng dạng ống liền kề.

Tính tới 21h ngày 10/9, cả 3 người bị bỏng trong vụ cháy đã không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân gồm V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi), là mẹ con chủ xưởng chăn đệm.

Ngày 11/9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn). Phó Thủ tướng lưu ý UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

