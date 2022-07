Triệt phá ổ nhóm siêu “cẩu tặc” chuyên nghiệp mỗi đêm trộm 100 con chó

trộm chó

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm chó, điều này không chỉ làm người dân hoang mang, lo lắng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là một ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, hoạt động với quy mô liên huyện, liên tỉnh. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Nghệ An.

Qua điều tra, ổ nhóm được xác định có 6 đối tượng, trong đó chủ mưu là Vương Văn Hồng (SN 1986), trú phường Vinh Tân, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Để lập nên một ổ nhóm “siêu trộm chó” chuyên nghiệp, Hồng đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ người tham gia cho đến công cụ hỗ trợ. Đối tượng tuyển chọn 4 đối tượng có tiền án tiền sự, đặc biệt có kinh nghiệm sành sỏi về trộm cắp chó, các đối tượng có vai trò “săn chó” hàng đêm rồi đem bán lại cho Hồng.

Bên cạnh đó, còn thêm một đối tượng giúp sức là Đoàn Chí Linh (SN 1986, trú phường Vinh Tân) được Hồng thuê với giá 500.000 - 1.000.000 đồng cho mỗi lần cùng Hồng đi thu gom chó.

18h hàng ngày, các đối tượng tập kết tại nhà riêng của Hồng để thay quần áo, đem theo các công cụ như: Súng bắn điện, gậy gộc, kích chó, chai lọ, bao bì,… để săn mồi.

...

4 đối tượng trực tiếp bắt chó di chuyển bằng xe mô tô, phát hiện có chó thả rông lập tức áp sát và dùng súng bắn điện rồi nhét chó vào bì đục lỗ sẵn, mỗi bì nhét 4-5 con, khi bắt được một số lượng chó nhất định sẽ liên lạc cho Hồng và Linh di chuyển xe tải đến để đưa chó lên thùng xe.

Mỗi đêm như vậy các đối tượng chia thành 3 ca từ nhá nhem tối cho đến sáng hôm sau. Trung bình mỗi đêm trộm gần 100 con chó.

4 chiếc xe mô tô dùng để trộm chó (có gắn biển giả). Ảnh Công an Nghệ An.

Trong quá trình điều tra và truy bắt các đối tượng, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn bởi các đối tượng vô cùng ranh mãnh: Sử dụng biển số giả, liên tục thay đổi địa bàn trộm cắp… Đáng nói, các đối tượng đã chuẩn bị rất nhiều phương tiện để sẵn sàng chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng như: Súng dạng côn, xịt hơi cay, ớt bột, nỏ cao su,…

Sau nhiều ngày đêm theo dõi di biến động, rạng sáng 20/7/2022, Ban chuyên án đã bắt đồng loạt 6 đối tượng ở hai địa điểm tại nhà riêng và cửa hàng bán chó của Hồng khi các đối tượng đang cất giấu số chó mới trộm được.

Tang vật thu giữ được bao gồm 63 con chó sống và 9 con chó trong thùng đông lạnh có tổng trọng lượng 900kg, 15 con mèo sống, 1 xe ô tô tải mang biển kiểm soát: 37C-376.37, 4 xe mô tô gắn biển giả, 1 súng dạng côn cùng 5 viên đạn, 100 bao bì đục lỗ, 3 súng bắn điện, dụng cụ chế tạo súng bắn điện,…

Các công cụ dùng để trộm chó và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ảnh Công an Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng trộm chó trực tiếp khai nhận do không có nghề nghiệp lại ham chơi nên đã thông đồng với Hồng để trộm cắp chó rồi bán lại cho Hồng với giá 50.000 đồng/kg chó.

Còn đối tượng Hồng khai nhận, tự chế tạo súng bắn điện, chuẩn bị bao bì và xăng xe cho các đối tượng đi trộm chó. Chó sau khi thu gom được Hồng bán cho các đối tượng đầu nậu ở Thanh Hóa hoặc các cửa hàng bán thịt chó trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan Công an thông báo cho người dân ai có chó, mèo bị mất ở các địa bàn Tp. Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và tỉnh Hà Tĩnh thì đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để nhận lại tài sản.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn