Triệt phá đường dây đưa 16 người trốn sang Trung Quốc

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào hồi 22h ngày 5/9, tại địa bàn thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Lực lượng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đồng chủ trì với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện bắt quả tang 16 người gồm 5 nữ và 11 nam gồm các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên... đi trên xe ô tô khách BKS 11B-00433 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trong số 16 người trên, có 6 người do đối tượng Phạm Đình Thịnh, SN 1990, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh là người tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc; 4 người do đối tượng Trần Văn An, quê ở tỉnh Thanh Hóa tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc trái phép và 6 người còn lại đã liên hệ với nhà xe để tìm đường trốn sang Trung Quốc trái phép.

... Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Thị Hường.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Thị Mỹ Xoan.

Qua mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng chính gồm Nguyễn Thị Hường, SN 1988, ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh và Nguyễn Thị Mỹ Xoan, SN 1998, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Tác giả: Thanh Ngà – Anh Cường

Nguồn tin: cand.com.vn