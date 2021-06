Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng mùa Euro

Các đối tượng cùng tang vật (ảnh: Đức Mừng)

Qua công tác quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 3 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Đặc biệt, các đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú TP Thủ Đức, có tiền án về tội cho vay lãi nặng).

Phần lớn các đối tượng có tiền án, tiền sự (ảnh: Đức Mừng)

...

Theo Cục Cảnh sát hình sự, dưới trướng của Tuấn Anh có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự, côn đồ hung hãn.

Ngày 13/6, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, 19 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt triệt phá nhiều hang ổ của băng nhóm này. Qua đó, Công an bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm.

Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh bước đầu khai nhận, đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6/2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1500 tỷ đồng.

Riêng giải Euro 2020 vừa diễn ra, Tuấn Anh quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) điểm giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành. Từ đầu giải đến nay, Tuấn Anh thu lợi bất chính là 240 triệu đồng. Khi khám xét, Công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn chùm (hoa cải).

Qua điều tra, Công an còn xác định, Tuấn Anh giao súng này cho đối tượng Trần Thế Vinh (SN 1987, quê Đồng Nai) cất giữ. Mỗi lần có mâu thuẫn cần giải quyết hoặc đi thu hồi nợ thì Tuấn Anh kêu Vinh mang theo súng.

Tác giả: Đức Mừng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân