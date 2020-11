Top 3 xe ô tô giá rẻ đáng mua nhất thị trường hiện nay

Kia Morning

Xe ô tô giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay gọi tên Kia Morning 2020. Mẫu xe cỡ nhỏ này đang được Thaco Trường Hải phân phối tại nước ta gồm 4 phiên bản với mức giá chỉ từ 299 – 393 triệu đồng.

Phiên bản Morning Standard MT có giá bán từ 299 triệu đồng, phiên bản Standard AT giá 329 triệu đồng, phiên bản AT Deluxe giá 349 triệu đồng và đắt nhất là phiên bản AT Luxury giá 383 triệu đồng.

Mẫu xe này hiện được lắp ráp trong nước, với trang bị động cơ xăng Kappa 1.25L DOHC, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (MT) hoặc số tự động 4 cấp (AT), tuỳ phiên bản.

Kia Morning là sản phẩm rất ăn khách tại nước ta không chỉ nhờ mức giá hợp túi tiền của nhiều người mà còn vì dáng vóc nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong đường đông đúc và tiết kiệm nhiên liệu.

Trang bị ngoại thất cho Kia Morning cũng được đánh giá là khá hiện đại so với các mẫu xe cùng phân khúc và tầm giá, ví dụ như đèn pha Halogen dạng thấu kính, đèn LED ban ngày, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ...

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 có kiểu dáng thiết kế cơ bản, không có nhiều điểm nổi bật về ngoại hình nhưng lại thích hợp để đi trong điều kiện đô thị.

Sử dụng động cơ 1.0 nhưng Hyundai Grand i10 vẫn cho người lái cảm giác cực kỳ êm ái và di chuyển dễ dàng trong thành phố đông đúc.

Hyundai Grand i10 có khá nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn, trong đó phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.0, hộp số sàn 5 cấp.

Mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc này được trang bị động cơ xăng Kappa 1.0L (65 mã lực, mô-men xoắn 94 Nm) hoặc 1.2L (87 mã lực, 120 Nm), cùng lựa chọn hộp số 5 MT hoặc 4 AT.

Hyundai i10 có cả bản hatchback và sedan đều được lắp ráp trong nước. Bản hatchback có giá bán từ 315 triệu đồng, còn bản sedan có giá từ 350 triệu đồng, cũng chính là mẫu sedan giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

Toyota Wigo

Toyota Wigo tuy mới chỉ xuất hiện tại nước ta không lâu nhưng cũng đạt được thành tích khá lớn về mặt doanh số.

Sau 2 tháng kể từ khi ra mắt, tân binh của hãng xe Nhật Bản đã đánh bật i10 ra khỏi vị trí quán quân trong phân khúc.

Mẫu xe này dùng động cơ xăng 1.2L, công suất 87 mã lực, mô-men xoắn 108 Nm, đi kèm hộp số 5 MT hoặc 4 AT.

Wigo là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với giá bán từ 352 triệu đồng cho bản 5MT và 384 triệu đồng cho bản 4AT.