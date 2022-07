Tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài, nhiều đối tượng bị khởi tố

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” qua hệ thống game bài RikVip/Tip.Club.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quyết Chiến.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Nguyễn Quyết Chiến (36 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Huy Kiêm (30 tuổi, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh); Lê Hữu Phát (30 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Quyết Thắng (36 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Mạnh Cường (32 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Văn Bằng (39 tuổi, trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với Phạm Văn Bằng.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn năm 2015 - 2017, các bị can trên đã thường xuyên liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.Club để nhận làm đại lý cấp 2.

Sau khi thống nhất, các bị can đã tìm cách thu hút khách hàng mua bán Rik là con bạc tham gia chơi game của hệ thống Rikvip/Tip.Club như: Đăng tin, phát tờ rơi quảng cáo nhằm tìm kiếm các con bạc, thuê quảng cáo qua livestream của facebook và tổ chức các sự kiện để thu hút người có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club.

Số tiền giao dịch qua các đại lý này lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

