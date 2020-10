Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ, cuốn trôi cả trăm nhà dân ở huyện Nam Giang

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Qảng Nam. Ảnh: V.Ng

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn nêu rõ, hàng trăm nhà bị hư hỏng, cuốn trôi có nguyên nhân là do thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ.

Báo cáo nhanh của chính quyền Nam Giang. Ảnh: V.Ng

Khi bão suy yếu, mưa to, người dân sơ tán tránh bão chưa về nhà thì chập choạng tối - 28.10 thủy điện ĐắK Mi 4 bất ngờ xả lũ, nước dâng đột ngột, tràn qua quốc lộ 14D trung tâm hành chính huyện, vào sân của trụ sở Công an huyện Nam Giang.

Gần như cả chính quyền và nhân dân không nhận được thông báo xả lũ với lưu lượng khủng khiếp và đột ngột như vậy ngay sau cơn bão quét qua, khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di dời tài sản cho dân.

Nhà dân ở xã Cà Dy chỉ còn là bình địa vì thủy điện xả lũ. Ảnh: V.Ng

Thống kê ban đầu của UBND huyện Nam Giang cho biết, hậu quả xả lũ của thủy điện Đắk Mi 4 đã gây hư hại 106 nhà dân ở thị trấn Thạnh Mỹ, 215 nhà ở xã Cà Dy bị ngập lụt, tất cả tài sản trong nhà bị trôi mất, kể cả gia súc, gia cầm, cây cối hoa màu.

Chính quyền huyện Nam Giang cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra, kiểm kê, đánh giá các thiệt hại buộc thủy điện Đắk Mi 4 phải bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng.

...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đi kiểm tra thực địa ở Cà Dy, huyện Nam Giang. Ảnh: V.Ng

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang bức xúc, tài sản người dân không thiệt hại do bão số 9 nhưng lại bị thiệt hại nặng nề do thủy điện xả lũ. Nhà cửa và tài sản bị trôi do nước lũ, nhiều hộ trắng tay. Rất may người dân đi tránh bão chưa về nhà nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Ngày 30.10, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam ông Lê Văn Dũng đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục.

Nhiều nhà dân ở huyện Nam Giang bị trôi sạt tài sản, hư hỏng nặng. Ảnh: V.Ng

Tác giả: THANH HẢI

Nguồn tin: Báo Lao Động