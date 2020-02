Thông tin mới vụ Chủ tịch xã 'tâm sự' với phụ nữ vắng chồng

Trước vụ bắt quả tang, Lương Minh Đương, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) với bà C. T. M. C, 28 tuổi, ở xã Phong Thạnh Đông (Giá Rai), người dân ở đây râm ran chuyện “trái tai, gai mắt” của 2 người.

Hàng xóm đôi lần to nhỏ với bà C. T. M. C, khuyên nên dừng lại, bà C. T. M. C để ngoài tai.

Ông L. V. T- cha chồng của C. T. M. C cho hay: “Khoảng vài tháng trước khi xảy ra vụ con dâu tôi quan hệ thân thiết quá mức với ông Chủ tịch xã, tôi thường giữ cháu nội để cho con dâu đi đám tiệc, công chuyện mà không nghi ngờ gì?”.

Chiếc xe của ông Chủ tịch UBND xã để bên ngoài ngôi nhà đóng cửa đêm xảy ra vụ việc

Thương cảnh con cái vừa ra riêng, con trai lái xe đường dài, con dâu nuôi cháu chưa đầy 5 tuổi, ông L. V. T không quản ngại tuổi cao, sức yếu, giúp đỡ vợ chồng con trai.

Vào đêm 19/12/2019, ông L.V.T nhận được điện thoại lạ, nói rằng ông Chủ tịch xã đang ở nhà với C. T. M. C nhưng tắt đèn tối om. Ông gọi mấy đứa con ở gần, đến xem sao cho ra lẽ.

Ông L. V. T nói: “Vụ việc xảy ra trước mắt mọi người, gia đình xấu hổ, có vui vẻ gì đâu. Có sống được với nhau nữa hay không, tùy tụi nó quyết định”.

Sau đó, theo lời ông L.V.T, vào lúc 15 giờ ngày 20/12/2019, ông Lương Minh Đương đến nhà ông L. V. T nhận khuyết điểm, nhận hoàn toàn sai trái và yêu cầu xin tha thứ.

Khi xảy ra vụ việc, đêm 19/12, người dân ấp 13, xã Phong Thạnh Đông (Giá Rai, Bạc Liêu) thấy chiếc xe máy của ông Lương Minh Đương khóa cổ, treo mũ bảo hiểm, đậu trước sân nhà của một người dân đóng cửa.

Đêm đó những người dân ghi được hình ảnh chiếc xe vắng chủ của ông Lương Minh Đương. Sau khi bị bắt quả tang nói chuyện trong đêm tối với bà C. T. M. C, ông Lương Minh Đương thoát ra ngoài, được cho là đã lội bờ ruộng về nhà.

Bà C. T. M. C nói trong nước mắt: “Em đã sai, say nắng với anh Đương. Anh ấy mới 40 tuổi, làm Chủ tịch xã, có uy. Khi quen biết nhau, anh Đương còn hứa hẹn, nếu em yêu, lỡ lộ ra, về làm dân có sao đâu? Nhưng kể từ khi vụ việc đổ bể, anh Đương không đoái hoài đến em”.

Sau đêm hôm đó, ngôi nhà của C. T. M. C buồn thê thảm. Hàng ngày, C. T. M. C uốn tóc nhưng khách cũng thưa hơn. Còn chồng ít về, đã treo bảng bán nhà để chia chác.

“Thật lòng, em đã sai nhưng em thương chồng em vô cùng. Bây giờ, anh L. V. V viết đơn ly hôn thì em biết làm sao?- bà C. T. M. C nói.

Ủy ban Kiểm tra thị xã ủy Giá Rai xác định: Ông Lương Minh Đương thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở, vi phạm Điều 1, Qui định số 47- QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm và Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Lương Minh Đương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) và kiến nghị xử lý về mặt chính quyền theo qui định.

Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong