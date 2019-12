Thích xe mô tô Exiciter, thiếu nữ 14 tuổi gây tội ác kinh hoàng

Giữa tháng 12/2018, vụ án được đưa ra xét xử. TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Ngân 8 năm tù giam về tội Giết người, 1 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù giam. Bị cáo Lộc nhận 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Riêng Đào là người chủ động bàn bạc với Ngân cùng thực hiện hành vi phạm tội, lẽ ra phải bị pháp luật xử lý nghiêm nhưng do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã lập hồ sơ đưa Đào vào trường giáo dưỡng.