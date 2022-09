Thêm 'đại gia' V.Leauge muốn chiêu mộ Công Phượng

Công Phượng nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng ở V.League.

Từ chỗ giữ chắc một vị trí trong top 3, Sông Lam Nghệ An đang dần bị bỏ lại phía sau ở cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2022 sau những kết quả không như ý muốn thời gian qua.

Thậm chí, nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng xứ Nghệ sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu góp mặt trong Top 3 của mùa giải năm nay.

Dễ nhận thấy, vị trí tiền đạo đang là điểm yếu của đội bóng miền Trung trong thời gian qua. Olaha và Oseni đều không để lại dấu ấn nào trong khi Phan Văn Đức bất ngờ đánh mất phong độ và đang trở thành nỗi thất vọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An trong 3 vòng đấu qua.

Mới đây, thông tin tiền đạo Công Phượng sẽ hết hạn hợp đồng cùng với Hoàng Anh Gia Lai khi V-League 2022 kết thúc khiến các fan của Sông Lam Nghệ An mừng thầm. Có nguồn tin cho hay, đội bóng của HLV Huy Hoàng đang có ý định chiêu mộ Công Phượng cho mùa giải 2023.

Chiêu mộ cầu thủ gốc Nghệ An trở về thi đấu là điều Sông Lam Nghệ An đã làm ở mùa giải năm nay, như đã Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng trở về thi đấu. Và việc Công Phượng về Sông Lam Nghệ An là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Trước đó, TPHCM, Bình Định và thậm chí là Nam Định cũng bày tỏ có ý định chiêu mộ Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh cho mục tiêu vô địch V.League 2023 của mình.

Theo lịch thi đấu ở vòng 16 V-League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân nhà. Nếu tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này, đội bóng xứ Nghệ sẽ dần cạn kiệt cơ hội vô địch giải đấu 2022.

