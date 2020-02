Thanh niên mới ra tù đi giật điện thoại, bị ngã xe tử vong

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tối 19/2 đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Đáng chú ý, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn vừa mới ra tù, trên đường bỏ chạy sau khi giật điện thoại của người dân thì té ngã.

Theo đó, khoảng 20h tối qua, người dân thấy Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy xe máy tốc độ cao trên đường ĐT743 hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì không làm chủ được tay lái, tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng giữa đường bất tỉnh.

Lúc này, người dân đã đưa Đạt đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một tờ giấy ra tù của Đạt mới được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại di động.

Trong tối cùng ngày, ông N.V.B (42 tuổi, tài xế Grab bike) đến trình báo cơ quan công an bị Đạt cướp mất điện thoại trước đó khoảng 30 phút ở phường Bình Hòa rồi bỏ chạy.

Ông B xác nhận một trong 3 chiếc điện thoại di động trong người Đạt là của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân An

Nguồn tin: Báo VietNamNet