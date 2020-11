Tên cướp liễu lĩnh kéo lê cô gái hàng trăm mét trên đường phố

Your browser does not support the video tag.

Ngày 6/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tích cực điều tra, truy xét vụ cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên đường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 6/11, trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo nhân chứng, một nam thanh niên đi xe máy đã cướp giật điện thoại của một cô gái trẻ đứng trên đường số 8. Bị cướp giật bất ngờ, cô gái trẻ cố giằng co lại thì bị kéo lê trên đường một đoạn khá xa.

Cô gái bị tên cướp kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ clip

“Cô gái la hét hoảng loạn, trong khi đó, phía sau thanh niên này còn có khoảng bốn xe máy chạy theo. Tôi nghĩ họ giống như đồng bọn vì không có ý cứu giúp. Riêng cô gái hình như cố gắng níu vào cản yên xe của thanh niên, không chịu buông tay”, nhân chứng chia sẻ với Pv báo Pháp luật TP.HCM.

Sự việc đã được camera hành trình của một chiếc xe tải ghi lại và được đăng lên mạng khiến cộng đồng xôn xao.

Sau khi bị kéo lê khoảng 300 mét từ đường số 8 rồi vòng ra đường số 7 thì nạn nhân mới buông tay và được người dân đưa vào trạm y tế gấn đó để băng bó vết thương.

Nhận được tin báo vụ cướp, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com