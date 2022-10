Tân Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An là ai?

Trong nước

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Trịnh Thanh Hải vừa được UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.