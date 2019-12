Tài xế taxi tố nữ trung tá công an 'ăn quỵt': Tiền mồ hôi công sức quyết lấy lại

Anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) hôm 18/12 cho biết trên báo Đất Việt, anh vẫn chưa nhận lại được 2 triệu đồng tiền cước đi xe từ phía nữ trung tá công an Vũ Thùy L. (cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình), hoặc từ người thân của chị này.

"Từ hôm lãnh đạo Phòng PV06 mời tôi lên làm việc và nói mẹ chị L sẽ trả tôi số tiền 2 triệu đồng đó nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền. Tôi có nghe nói mẹ chị L. đang bị ốm phải nằm viện nên tôi chưa hỏi lại. Đây là tiền mồ hôi công sức nên nhất định tôi phải lấy lại số tiền này", nguồn trên dẫn lời anh Hân.

Theo Đất Việt, một vị đại diện Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) Công an Thái Bình cho biết, mẹ đẻ chị L. bị đột quỵ nên chưa thể trả tiền cho tài xế Hân như cam kết. Hiện chị L. cũng đang trong quá trình nghỉ để chăm sóc mẹ. Cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc để bên phía gia đình chị L. để trả lại cho tài xế Hân 2 triệu đồng.

Những ngày qua, thông tin trung tá Vũ Thùy L., công tác tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, bị tài xế Bùi Đức Hân (28 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, Thái Bình) tố “quỵt” tiền taxi 2 triệu đồng khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 3/12, anh Hân cho biết: “Ngày 8/11, bà L. có thuê xe của tôi từ 6 giờ 30 sáng để đi Nam Định và Hà Nội. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, khi chở bà L. đến Gia Lâm (Hà Nội) tôi có đề nghị bà ấy trả 2 triệu đồng tiền đi xe. Bà ấy nói hết tiền mặt nên hẹn ngày 9/11 sẽ trả. Tôi đã nhiều lần liên hệ để đòi tiền nhưng bà L. cũng không trả. Bà L. còn có nhiều tin nhắn, lời lẽ không hay với tôi”. Thậm chí, khi anh Hân nhắn tin: “Một là chị trả tiền em, hai là em ra cơ quan chị” thì được bà L. trả lời: “OK, ra thoải mái đi em”...

Do quá bức xúc, anh Hân đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Thái Bình, nơi bà L. làm việc. “Tôi làm đơn từ ngày 11/11. Đến nay, Công an tỉnh Thái Bình mới làm việc với tôi một lần và chưa thấy có kết quả gì. Thế nên tôi đã đưa thông tin bà L. quỵt tiền lên Facebook cá nhân. Đến nay, bà L. vẫn chưa trả tiền tôi”, anh nói.

