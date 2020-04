Sới bạc “khủng” giữa rừng sâu ở Nghệ An hoạt động rất tinh vi?

Ngày 19/4, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Đình Trúc (SN 1977, trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ), Vũ Văn Phúc (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) và Vũ Văn Phú (SN 1993, trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp). Đồng thời khởi tố 23 bị can về tội “Đánh bạc”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam 12 bị can liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, đối tượng đánh bạc có vai trò chính và hay tham gia đánh bạc, có thái độ khai báo không thành khẩn.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2020, qua quá trình trinh sát, Công an huyện Tân Kỳ xác định tại khu vực rừng núi giáp ranh thuộc địa bàn hai xã Tân Hợp và Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) tiếp giáp với địa bàn hai xã Châu Lý và xã Hạ Sơn của huyện Quỳ Hợp xuất hiện 1 sới bạc “khủng”.

Sới bạc này do một số đối tượng trên địa bàn các xã Giai Xuân, Nghĩa Thái (Tân Kỳ) lập ra để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Thái Hòa, Nghi Lộc đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”.

Sới bạc này liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm trong khu rừng rộng. Đồng thời các đối tượng tổ chức sới bạc luôn cử người cảnh giới chặt chẽ từ xa, hễ thấy động tĩnh thì nhanh chóng báo hiệu để các con bạc tỏa ra các hướng nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu.

Muốn vào được địa điểm đánh bạc, các con bạc phải đi qua nhiều “chốt” bảo vệ. Nếu là khách quen thì được hướng dẫn, chỉ đường để đi vào địa điểm tham gia sát phạt. Còn khách lạ mới đến phải gửi xe ở xa bên ngoài, sau đó được chở đến nơi sát phạt.

Lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo xác lập chuyên án do Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban chuyên án. Những hoạt động, hành tung của các đối tượng được đặt dưới “tầm ngắm” của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất. Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch, phương án bắt giữ cụ thể.

Xác định ngày 8/4, các đối tượng sẽ tụ tập đánh bạc, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng cùng các phương tiện, công cụ hỗ trợ bí mật tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt tại khu vực rừng núi xã Giai Xuân tiếp giáp xã Tân Hợp và Châu Lý (Quỳ Hợp), từ các vị trí mật phục, 4 tổ công tác đồng loạt ập vào bắt giữ.

Tang vật của vụ án.

Mặc dù các con bạc bỏ chạy tán loạn vào rừng để trốn nhưng Ban chuyên án đã bắt giữ 34 đối tượng cả nam và nữ, thu giữ số tiền đánh bạc là 249 triệu đồng, 15 xe máy, 5 ô tô các loại, hơn 50 điện thoại di động.

Sau khi đưa các đối tượng về cơ quan công an, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tập trung đấu tranh, phân loại, củng cố chứng cứ hành vi đánh bạc của các đối tượng đánh bạc liên quan và ra quyết định tạm giữ 23 đối tượng, đồng thời tổ chức bắt giữ 3 đối tượng bỏ trốn trước đó./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV