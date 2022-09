Số nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã là 14!

Đến 11h ngày 7-9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực quán karaoke An Phú, TP Thuận An tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân kẹt trong hiện trường vụ cháy, đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác, nâng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên 14 người.

Hàng chục xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn



Trong khi đó, tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục điều xe thang tiếp cận các tầng trên của cơ sở karaoke An Phú, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt.

Theo thông tin của lực lượng công an còn khoảng 2 phòng karaoke ở tầng trên chưa được kiểm tra và cảnh sát đang cố dập tường tiếp cận từ hướng này. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân trú tại TP.HCM làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Mặt phía trước của quán karaoek bị thiêu rụi



Hỏa hoạn bùng lên tại tầng 2 của quán. Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến hiện trường dập lửa cứu được 22 người thoát ra ngoài an toàn. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6-9, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bình Dương, đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng hàng chục CBCS tham gia chữa cháy, cứu nạn.

