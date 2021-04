Sau mâu thuẫn tại tiệc tân gia, một người bị đâm trọng thương

Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Đắc (SN 1979, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Công Đắc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo VOV)



Theo thông tin ban đầu,vào chiều ngày 24/4, Nguyễn Công Đắc và Ph.H.M (SN 1991, trú tại thị trấn Phố Châu) đến dự tiệc liên hoan tân gia tại thị trấn Phố Châu. Do có mâu thuẫn từ trước nên đến khoảng 21h40 cùng ngày, giữa hai người có lời qua tiếng lại thách thức nhau.

Đắc lấy chiếc cưa tay đuổi đánh anh M. Khi anh M bị ngã, Đắc lấy con dao đâm một nhát vào mặt sau chân phải của “đối thủ” gây thương tích. Lúc này những người có mặt can ngăn, tước lấy con dao trên tay của Đắc và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của anh Ph.H.M là 13%. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

