Sau kẹo trứng Kinder, đến lượt kẹo thạch sữa trái cây bị thu hồi

Theo Bộ Công Thương, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) mới đây đã có cảnh báo về việc Công ty TNHH Interdragon International Trading và Công ty TNHH Assia Oriental Market (tại Anh) đang thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây nhãn hiệu XZL Milk Fruit Jelly School Bags.

Trong đó, lý do thu hồi là các sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây này có chứa các chất phụ gia thực phẩm Carrageenan (INS 407), Sodium Alginate (INS 401) và Konjac (INS 425) bị cảnh báo thu hồi do nguy cơ gây nghẹt thở vật lý khi sử dụng.

Kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bag bị cảnh báo thu hồi. Ảnh: VFA.

Thông tin chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo thu hồi là kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags, loại túi gói 600 g, hạn sử dụng trước ngày 1/9 và 30/9 năm nay.

...

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây nhãn hiệu XZL Milk Fruit Jelly School Bags này vì có nguy cơ gây nghẹt thở vật lý khi sử dụng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 chỉ trong thời gian ngắn Bộ Công Thương phải đưa ra cảnh báo về sản phẩm kẹo dành cho trẻ em có xuất xứ từ nước ngoài. Trước đó, cơ quan quản lý cũng đã cảnh báo về sản phẩm kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero (Bỉ).

Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và Công ty Ferrero đã có cảnh báo một số sản phẩm kẹo nhãn hiệu Kinder sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella spp và đang được nhà sản xuất thu hồi.

Do đây là mặt hàng được nhập khẩu về Việt Nam, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin này tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 55, Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.

Tác giả: Quang Thắng

Nguồn tin: zingnews.vn